召集全港貓迷 MOSTown × mofusand喵喵聖誕探險記4大打卡位+冰雪樂園︳聖誕好去處

mofusand呆萌樣子不止迷倒貓迷，連非貓迷也會被療癒到。MOSTown新港城中心於今個聖誕首度聯乘mofusand，推出「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」聖誕夢幻場景，逾30款聖誕造型mofusand打造出四大打卡區與兩大主題體驗區，化身夢幻聖誕村，陪貓迷沉浸冰雪冬日。

MOSTown × mofusand4大打卡位+冰雪樂園

三米高的毛茸Snowman mofusand於夢幻聖誕村入口「MOST-Cuddly！抱抱mofusand」準備帶大家去探險，柔軟可愛，讓人忍不住想緊緊擁抱！「mofusand站前冰雪廣場」有7.5米高戴上聖誕帽的Santa mofusand聖誕樹，而由療癒小木屋、閃爍聖誕樹林及「喵」響樂步道組成的「MOST-Glittery聖誕閃爍花園」，更隱藏多個打卡點。

全港首個3米高毛茸mofusand Snowman 貓咪「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」（圖片來源：MOSTown新港城中心）

想感受猶如置身雪地的感覺，就要到「MOST-Exploring冰雪樂園」，踏上軟綿綿的雪地，推動載有可愛貓咪的雪地小車，用堆雪工具一起遊玩玩雪。想體驗玩雪，只需成為H•COINS會員並以電子貨幣即日單一消費滿$500，就可換入場証（每張入場証可供最多2名參加者同時入場）。

想體驗玩雪，只需成為H•COINS會員並以電子貨幣即日單一消費滿 $500，就可換入場証（每張入場証可供最多2名參加者同時入場）。（圖片來源：MOSTown新港城中心）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

寄明信片給未來自己

想向「明年的自己」送上聖誕祝福？可到「漫『郵』時光郵局」消費換領「mofusand未來聖誕明信片」，就可寫下願望並投入「未來郵箱」，由商場於明年12月寄給未來的自己！商場還有期間限定印花獎賞禮遇，集齊電子印花即可免費換領便攜保溫杯或家居吸水地墊。

●到「漫『郵 』時光郵局」寄明信片， 向「明年的自己」送上聖誕祝福。（圖片來源：MOSTown新港城中心）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

MOSTown新港城中心×mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

日期：即日起至2026年1月1日

時間：

•主題打卡區 10:00 - 22:00

• 主題體驗區 星期一至五 13:00 - 17:00，星期六、日及公眾假期 12:00 - 20:00

地點： 馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」

日期：12月6日至12月28日

時間：12:00 - 20:00

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

MOSTown 新港城中心「聖誕報佳音」

日期：12月14日、20及21日

時間：15:00 - 18:00 (詳情請密切留意商場專頁)

地點：MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場

「mofusand限定聖誕D.I.Y熨章掛飾工作坊」

活動日期：12 月6 日

活動時間：下午1時至下午5時 (每節5分鐘)

參加方法：由即日至12月6日，H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可換領「mofusand限定聖誕D.I.Y熨章掛飾工作坊」入場証*1張。

相關文章︳東港城miffy星河祈願之旅 星願小船/miffy粉絲見面會/掃miffy 70周年限定商品︳聖誕好去處