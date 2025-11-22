Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東港城miffy星河祈願之旅 星願小船/miffy粉絲見面會/掃miffy 70周年限定商品︳聖誕好去處

親子
更新時間：12:27 2025-11-22 HKT
發佈時間：12:27 2025-11-22 HKT

miffy今年70歲生日！亞洲巡迴香港最終站來到將軍澳，miffy將化身為「東港城•miffy星河祈願之旅」的「星願守護使者」，打造沉浸式童話星河祈願村莊，帶大家走進浪漫星河之旅。即睇聖誕好去處活動詳情與期間限定店必掃商品。

聖誕好去處︳東港城miffy星河祈願之旅 商場住船仔遊星河

「東港城•miffy星河祈願之旅」場內設有八大星河祈願主題打卡場景，一到場即見「親善大使」miffy在入口拱門歡迎大家，推門而進即見手捧璀璨星願瓶的超巨型「星願守護使者」，而手持釣竿「魔法精靈」miffy就在「金色祈願池」，還有星河小鎮大街中的巨型miffy壁畫和夢想電話亭等。

「親善大使」miffy在入口拱門歡迎大家（圖片來源：東港城）
（圖片來源：東港城）

今次特設「miffy 70周年珍藏展覽廊」，展出多幅珍貴海報，亦可於祈願小屋跟「星星大使」miffy在星河許願桌互動，只要在螢幕「摘下星星」，就會閃現專屬的角色動畫！各位小朋友必玩「星願小船」，乘小船駛進閃爍星雲，展開星河之旅。

手捧璀璨星願瓶的超巨型「星願守護使者」（圖片來源：東港城）
（圖片來源：東港城）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

miffy 70周年期間限定店

想入村玩遊戲，就要成為The Point會員，憑即日指定消費即可到「miffy星河祈願之旅」票務站換領活動入場券，每完成一個體驗後即可獲得miffy金幣勳章，集齊三枚金幣就可到「miffy星願獎賞站」換取禮遇。同場還有「miffy 70周年期間限定店」，售賣過百款miffy周邊產品，包括特別推出的70周年限定商品，金光閃閃極吸睛，粉絲們必定滿載而歸！

有「miffy 70周年期間限定店」，售賣過百款miffy周邊產品，包括特別推出的70周年限定商品。（圖片來源：東港城）
（圖片來源：東港城）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

 東港城•miffy星河祈願之旅 / miffy 70周年期間限定店
日期：即日起至2026年1月1日
時間：12:00 - 20:00（最後入場時間為19:30）
活動入場券換領地點： 「東港城•miffy星河祈願之旅」票務站
參加方法：The Point會員於東港城指定「即賺分」參與商戶以電子貨幣
指定金額，即可換領指定入場券（活動入場券 星期一至五 $600，星期六、日及公眾假期 $800；活動入場券＋「miffy星願小船」乘船券 星期一至五 $800，星期六、日及公眾假期 $1,000）
* 每張「miffy星願小船」乘船券只限3 - 12歲，身高介乎80 - 120厘米之兒童參與；每組參加者的體重不得超過100公斤（3名參加者為1組）。

miffy粉絲見面會（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

miffy粉絲見面會
日期： 11月23、29日，12月6、14、25、26日，2026年1月1日
時間：14:00 - 15:00
名額：每日30個

相關文章︳Merry Balloon人氣IP角色齊集香港 巨型夢幻充氣樂園玩7米滑梯/AR捕捉IP角色︳聖誕好去處

 

