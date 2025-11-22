舊香港好去處5大推介 親子餐廳欣賞變臉表演/香港光影民間博物館/非物質文化遺產市集︳親子好去處

科技發展日新月異，很多小孩都難以想像昔日沒有手機和電腦的生活。香港有不少好地方讓大家回到過去，可帶孩子看看昔日舊物，了解經典文化，兼享用傳統懷舊美食，一起聽爸媽、祖輩以往的社會和生活文化，拉近三代人的距離。

舊香港好去處推介1：九龍城寨光影之旅 重現電影場景

電影《九龍城寨之圍城》大受歡迎，早前於香港國際機場及啟德AIRSIDE的展覽均吸引不少本地及海外影迷前來回味電影場景。如今相關場景已正式「回歸」城寨原址 —— 九龍寨城公園，仿如時光倒流重回舊香港。

入場人士需要先到九龍寨城公園衙門前領取籌號，再 於指定時間進場。每日早上8時45分起派發下午2時前的籌號；另於下午1時45分起派發下午2至7時的籌號。（圖片來源：《親子王》）

所有展覽中的場景均由專業美術團隊精心打造，透過沉浸式場景設計，並融入本土傳統工藝元素，重現城寨日常，並首次結合大型投影，讓參觀者一同感受當年飛機在城寨掠過的聲效和影像。遊覽完後，家長和小朋友亦不妨順道一遊九龍寨城公園，欣賞古典中式園林建築，還可以租借單車在單車場穿梭，非常寫意。

魚蛋仔、魚蛋妹齊齊進入魚蛋工房密密「製作」。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽舊香港好去處推介：

九龍城寨光影之旅

地址：九龍寨城公園衙門

開放時間：09:00 - 18:00

費用：全免

備註： 根據現場情況，入場人士有機會要先領取籌號，方可於指定時間進場。籌號會以先到先得形式派發，派完即止。



舊香港好去處推介2：胡同豐味早午餐 欣賞變臉表演

快到年末又是一家人齊齊整整全體出動聚餐的時候，和長輩、親友飲茶飲得多，但若想好好體驗中華文化，兼在無敵大海景前打卡，可考慮到位於尖沙咀的「胡同」。

餐廳以大量紅燈籠作布置， 打卡位甚多。（圖片來源：《親子王》）

今年「胡同」特別於每月周末推出豐味早午餐，有精緻冷盤提供外，點心和主食更可任添，亦有紅白酒、香檳及茗茶供應。一家人享用美食之際，指定周末更會有變臉大師表演，他會走到每檯客人前互動，帶來驚喜。不同日子亦有不同中國傳統文化展示，例如編畫紙扇、沖功夫茶等，更有點心工作坊，讓小朋友沉浸式感受經典文化。

變臉表演加入小朋友最愛的卡通元素，小朋友都看得拍手叫絕。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽舊香港好去處推介：

胡同豐味早午餐

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓

早午餐供應時間：每月周末及公眾假期 11:30 - 15:30

費用： $588起 / 位 （另可加購香檳或非酒精飲料套餐，10

歲或以下小童免費。）

查詢：https://hutong.com.hk/menus/brunch/

舊香港好去處推介3：龍華酒店 回味舊香港

沙田發展迅速，自從興建新市鎮後已失去舊時鄉郊面貌，處處高廈林立，但原來區內仍有一處城市綠州，那便是已有近75年歷史的龍華酒店，除了曾是多位已故名人如李小龍、金庸、紅線女等入住過的古蹟外，也是城中絕無僅有的園林式中式酒家，由沙田站步行15至20分鐘便能到達。

餐廳外不乏中式懷舊布置，包括人力車、李小龍電影海報等。（圖片來源：《親子王》）

趁着秋涼，一家大小可來此品嘗馳名乳鴿、雞粥、豆腐花等，欣賞園林景致。店內更設有「香港光影」民間博物館，重現70至90年代香港的生活場景，所有文物均由民間搜羅或捐贈，非常珍貴，而且館內舊物都能觸摸體驗，立刻喚起爸媽小時候的回憶之餘，相信小朋友也大感新奇。

（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽舊香港好去處推介：

龍華酒店

地址：沙田下禾輋22號

營業時間：11:30 - 22:30

「香港光影」民間博物館

時間：12:00 - 19:00 （請先致電查詢）

入場費：成人 $50，11歲以下小童及60歲以上長者 $30

預約及查詢：2691 1594 / 2691 1828

舊香港好去處推介4：油街實現 非物質文化遺產市集2025

我們生活中常見的涼茶、蛋撻奶茶、花牌等，全都是前人流傳下來的傳統文化，需要好好保存及傳承。今年「非物質文化遺產市集2025」以「自然啟迪 工藝傳香」為主題，探索非物質文化遺產如何從大自然汲取靈感，融合工藝智慧，發展出中草藥知識、涼茶、蜂蜜製作等多項非遺技藝。市民可於本年度市集中一連兩日親身體驗多項非遺項目的魅力。所有活動均免費參與，節目內容豐富多元，現場亦設有技藝示範、表演及互動攤位遊戲等，是個認識香港的非遺及本地文化的好機會。

現場設有技藝示範、表演及互動攤位遊戲等，包括非遺彩繪（繪畫非遺及香港文化相關圖案）。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽舊香港好去處推介：

非物質文化遺產市集2025 —— 油街實現

日期：11月22 - 23日

時間：12:00 - 18:00

地點：北角油街12號

費用：免費入場

舊香港好去處推介5：Kids' Cooking Hub 中式點心小師傅

去酒樓歎一盅兩件是香港以至廣東省的傳統飲食文化，想學習中式點心及包點的美味秘訣，兼且把傳統點心變身可愛動物造型，就要參加由Kids' Cooking Hub兒廚教坊舉辦的【一盅兩件】兒童點心班。

可愛動物造型餃子，讓小朋友發揮創意。（圖片來源：受訪者提供）

家長可與小朋友學習及合力製作多款點心，包括可愛動物造型餃子、得意腸仔包、刺蝟豆沙包等，從搓粉、揉面、調色、包餡到造型裝飾， 體驗獨特的點心傳統文化。

得意腸仔包，學識了以後早餐便可以多個選擇！（圖片來源：受訪者提供）

教室亦曾推出三色餃子+刺蝟豆沙包班。（圖片來源：受訪者提供）

剌蝟紅豆包從搓粉、揉面、 調色、包餡到造型裝飾，每個步驟均仔細示範。（圖片來源：受訪者提供）

【一盅兩件】兒童點心班

地址：上環皇后大道中368號偉利大廈6樓7室

日期及時間：

•可愛動物造型餃子+得意腸仔包 12月13日14:30 - 17:00

費用：$580

報名：www.storganiser.com/kidscookinghub/kids

查詢：5548 0180 （WhatsApp）

