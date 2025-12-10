中文學習不再靠死記 補習老師研發字卡助SEN學生衝破難關︳親子專訪

親子專訪︳「為甚麼學英文有Phonics，學中文就只能靠死記？」這個問題，在教育工作者夫婦李雅庄（Ada）與曾昭偉（Thomas）心中縈繞多年。在超過十年的教學生涯中，他們目睹各種背景的學生在中文學習中受挫，促使他們投入研發創新的中文字卡。女兒從歲半識字過百到升小後顯露讀寫障礙傾向的獨特教養經歷，更讓他們對SEN（特殊教育需要）學童的處境有了深刻體會。

讀寫障礙學童處理中文字形特別困難

（左至右）致德教育及STRAW Education創辦人曾昭偉（Thomas）及李雅庄（Ada）（圖片來源：《親子王》）

Ada和Thomas在教學過程中深刻體會到中文教學的瓶頸。「看到學生在中文學習遇到困難時，我們卻缺乏有效的幫助方法。」Thomas坦言。Ada則表示，英文有系統的Phonics教學法，但中文教學長期依賴重複抄寫，特別是對那些連基礎字都難以掌握的學生，傳統教學方法顯得力不從心。

他們觀察到讀寫障礙學童在字形處理上特別困難。「明明看到清晰的筆畫，書寫時卻完全變了樣。」Ada補充道。中文字筆畫的細微差異對這些孩子而言是巨大挑戰，加上在學校持續被糾正、扣分，使他們逐漸對中文產生恐懼與排斥。

除了學習障礙，他們也注意到當代語言環境的變化。「新一代孩子接觸中文的機會明顯減少，對整體語言發展造成影響。」這些發現促使他們開始尋找創新的教學方法，最終發展出以「形義提示句」為核心的STRAW字卡。

形義提示句 開啟多感官學習

「我們在傳統字卡基礎上加入創新的『形義提示句』，讓孩子透過直觀的句子輕鬆記憶中文字的形與義。」Ada詳細介紹STRAW字卡的核心設計。這個獨特的設計理念讓每個中文字都鮮活起來，透過生動的句子和圖像，幫助不同學習需求的孩子理解文字結構。

以「大」字為例，提示句設計為「張大雙手」；「不」字則轉化為「飛鳥不下來」的畫面。這種多感官的學習方式讓抽象的方塊字變得具體可感，不僅適合SEN學童，對普通學生同樣有效。

STRAW字卡的核心理念是讓語言學習回歸本質，從聽說自然過渡到讀寫。在設計提示句時，他們嚴格遵循三大原則：準確表達字形、清晰傳達字義、保持句子簡潔，以適應不同學生的學習特點。

Ada與Thomas以超過十年教學經驗迎戰香港 的中文教育困境。（圖片來源：《親子王》）

見證學習成效 跨越年齡限制

「為甚麼幼兒可以輕鬆學習ABC，卻不能同樣愉快地認識『人大天小』？這個現象值得深思。」這個理念激勵他們打破學習的年齡界限。歲半女兒透過字卡認識近百個生字的成果，驗證了圖像化學習的有效性。

更令人振奮的是，STRAW字卡還獲得外籍教師的認可。「我們希望學習者能用自己熟悉的語言來接觸中文。」這個貼心設計促使STRAW字卡發展出韓文、日文、泰文版等不同語言的版本，在非華裔學生群體中備受好評，更與部分學校、媒體合作，讓不同文化背景的學習者都能順利入門。

他們分享一位在字形辨識、聆聽、書寫上有多重困難的SEN學生案例。該學生透過部件學習法的系統訓練，在字形辨識和書寫能力上取得顯著進步，從完全無法掌握字形到能主動拆解生字，默書成績在一年間從零分躍升至合格。除了激發學習動機，STRAW字卡還透過創新的「部件學習法」，系統性地提升學生的文字理解能力。

「張大雙手就是『大』！」STRAW字卡用「形義提示句」，讓抽象文字變身生動畫面。（圖片來源：《親子王》）

部件學習法 建構中文學習系統

STRAW字卡的另一個重要特色是創新的「部件學習法」。Ada以「人」、「大」、「太」、「天」為例，展示系統性的學習脈絡：「從『人』延伸至『大』，添加一點成為『太』，再加一橫轉化為『天』。」這種巧妙的設計讓學習者自然發現中文字的構造邏輯。

「如同英文Phonics的分解與組合，這是學習中文的重要基礎。」Ada強調，這種方法能幫助學童建立清晰的文字概念，避免機械式的死記硬背。不僅對SEN學童有益，也能提升普通學生的學習效率。

他們特別指出，部件連結比傳統部首分類更能提升學習效率。「每個部首可以組合出的字千變萬化，用部件來分類文字，學習效果更加顯著。」透過系統化的學習方式，配合因材施教的教學策略，讓每個孩子都能找到適合自己的學習路徑。

從「大」到「天」，STRAW「部件學習法」讓孩子自己發現中文的構造邏輯，舉一反三。（圖片來源：《親子王》）

因材施教 搭建個人化學習橋樑

豐富的教學經驗，讓兩人深刻理解因材施教的重要性。「面對學習基礎較弱的學童，需要循序漸進地引導。」Ada表示，學生的學習能力各具特色，需要採取對應的教學策略。如果學生基礎較弱，最大的挑戰在於建立知識連結，這時就需要提供更豐富、更具體的素材。在STRAW字卡設計上，他們充分考慮個別差異，包含500個基礎字，後期才逐步加入形聲字，確保學習的連貫性。「我們最想做的是一套方法，不止是一套字卡。孩子學會方法後，能夠自己創造『形義提示句』。」

Ada認為對於理解力較強的學生，可以一次過展示多張字卡；對於學習困難者，則需要分階段教學，結合多感官體驗。在設計這些彈性教學方法的同時，研發團隊也面臨着融合古今智慧的挑戰。

「成績稍差一點不要緊，最重要的是保持孩子的學習熱情。」這是Ada和Thomas作為老師與父母，最深刻的體悟。（圖片來源：受訪者提供）

研發挑戰 融合古今智慧

研發之路充滿挑戰，最大的難題在於如何平衡古字原意與現代理解。「許多字的字形歷經演變，需要新的詮釋方式。」Thomas以「妻」字為例，他們捨棄了「搶親習俗」的古老說法，轉而採用「幫妻子梳頭」的溫馨場景。

又如「黃」字，複雜的古字解釋被轉化為「大肚開口小黃人」的現代詮釋，讓孩子能透過熟悉的卡通形象理解字義。抽象字的處理更需要創意巧思。「譬如『可』字，我們運用『口可以唱歌』的形象來輔助理解。」這些創意設計不僅解決了教學難題，更源自他們對SEN學童的深刻理解 —— 這份理解，正來自陪伴女兒成長的親身經歷。

生命教育 從理解接納開始

隨着女兒成長，他們親身經歷了育有讀寫障礙孩子家庭的挑戰。 「 她能認字，但要寫出來又是另一回事，到現在也會混淆『b』和『d』，這是讀寫障礙的典型特徵。」這段經歷深化了他們對SEN學童的理解與同理心。

在他們看來，接納是協助孩子的首要步驟。「既然這件事無法選擇，就只能接納。我們很快跳脫糾結，轉而思考具體的協助方法。」務實態度成為他們面對挑戰的力量。

「對學生不會產生負面情緒，但面對自己的女兒時，真的會感到非常挫敗。」Ada道出許多SEN家長的心聲。這份「磨練」促使他們淬煉出更有效率的教學方法，甚至轉化為STRAW字卡的設計靈感。

他們發現，女兒通過圖像字卡「認字」的速度很快，但「字形意識」（對文字形狀結構的認知能力）較為薄弱。當理解這是孩子大腦的特有運作方式後，他們轉而重視女兒的優勢領域，不強迫她用抄寫形式認字。過程中，他們總結出三大實用教養心法，幫助更多家長陪伴SEN孩子成長。

3大實用教養心法

理解孩子的學習特性至關重要。學習是螺旋式上升的過程，需持續引導，避免因考試成績打擊孩子的自信。 掌握有效的學習方法。引導孩子拆解文字部件，觀察結構特徵，這個簡單策略對所有學童都有幫助。 保持學習趣味性。善用零碎時間，以遊戲方式融入學習，讓孩子保持對中文的興趣與熱情。

「成績稍差一點不要緊，最重要的是保持孩子的學習熱情。」這份為人父母的深刻體悟，讓STRAW字卡承載着超越教學的意義。從教育者到家長，雙重身份讓他們堅信每個孩子都能找到適合的學習路徑。字卡不止是教學工具，更是對生命的理解與接納，讓每個孩子都能在學習中重拾自信，終身熱愛學習。

所有的創新，都始於對孩子的愛。Ada和Thomas為女兒，也為每一個獨特的孩子，開創一條不同的學習路徑。（圖片來源：受訪者提供）

文：林詩敏

圖：陳仲樑、部分由受訪者提供

