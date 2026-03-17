如何提升孩子講故事能力？3個方法豐富敘事內容︳言語治療師

「呀仔講故事講得好簡單！」「呀女看圖作文經常唔夠字數！」家長有以上的煩惱嗎？好的說故事能力不但有助孩子輕鬆應付學校的作文及考試、提升孩子在入學面試的表現，更能讓他們自如地、詳細地講述發生了的事情。以下將會與大家討論三個提升孩子說故事能力的方法，豐富他們的敘事內容。

豐富敘事內容方法1：加入故事文法

故事文法是故事結構的框架，很多的敘事文本（如童話、小說、繪本等）都是跟着這框架結構出來。只要寫出 / 說出故事文法，整個故事的重點內容都能表達出來。故事文法包括以下五個元素，再以以下圖片為例，家長可引導孩子說出故事文法。如孩子能將故事文法寫/說出來，其實已敘述了故事八成的內容。

（資料圖片）

點擊圖片瀏覽故事文法5個元素：

豐富敘事內容方法2：運用精準詞彙 / 描述

當孩子回答故事文法的問題時，家長亦能鼓勵他們用精準的詞彙。不精準的詞彙包括：啲嘢、好好、唔好、好乖、好曳、好特別、好靚、好開心、好玩等。這些詞彙只是概括地表達了大方向，若然要真正了解孩子意思的話，家長很多時需要再發問問題，如：「很好？有甚麼好啊？」

（圖片來源：PhotoAC）

相反，「精準詞彙 / 描述」的意思是：具體敘述，家長不需要再發問問題，都能理解孩子意思。

例一：

孩子說：「星期日的早上，哥哥和妹妹一起在家裏做事。」

家長：「做事？做甚麼事？」

孩子說：「星期日的早上，哥哥和妹妹一起在家裏做功課。」

（圖片來源：PhotoAC）

例二：

孩子說：「爸爸覺得傷害蜜蜂不好，教導哥哥不要用書拍蜜蜂。」

家長可進一步發問： 不好？有甚麼不好？」

孩子說：「爸爸覺得蜜蜂是益蟲，幫我們採花蜜，不應傷害牠，教導哥哥不要用書拍蜜蜂。」

豐富敘事內容方法3：敘述因果關係

當然敘述故事文法只是最基本的步驟，是不足夠令內容變得豐富，想令故事由平凡變出眾的話，家長可鼓勵孩子在故事中加入因果關係。簡單說，即是多運用「因為⋯⋯所以⋯⋯」這兩個連接詞。

（圖片來源：PhotoAC）

例一：

「為甚麼哥哥要用書本拍蜜蜂？」

孩子：「因為他害怕蜜蜂會螫他，所以便想趕走牠。哥哥用書本拍蜜蜂，妹妹叫爸爸出來幫忙。」變成「哥哥用書本拍蜜蜂，因為他害怕蜜蜂會螫他，所以便想趕走牠；妹妹叫爸爸出來幫忙。」

（圖片來源：PhotoAC）

例二：

「為甚麼最後妹妹開心得抱着爸爸？」

孩子：「因為她覺得爸爸的教導很有道理，學懂了要愛護小昆蟲，所以便開心得抱着爸爸。」

「妹妹開心得抱着爸爸。」變成「因為妹妹覺得爸爸的教導很有道理，學懂了要愛護小昆蟲，所以便開心得抱着爸爸。」

（圖片來源：PhotoAC）

運用以上3個方法後故事會變成：

「星期日的早上，哥哥和妹妹一起在家裏做功課。

突然，有一隻蜜蜂飛進了客廳。哥哥連忙用書本拍蜜蜂，因為他害怕蜜蜂會螫他，所以便想趕走牠；妹妹叫爸爸出來幫忙；媽媽看見了也從廚房裏走出來。

爸爸從書房裏走出來叫他們不要傷害蜜蜂，然後媽媽打開窗戶，讓蜜蜂飛走。爸爸覺得蜜蜂是益蟲，幫我們採花蜜，不應傷害牠，教導哥哥不要用書拍打蜜蜂。

最後蜜蜂飛走了，哥哥和媽媽看着蜜蜂飛走了都覺得很放心；妹妹因為覺得爸爸的教導很有道理，學懂了要愛護小昆蟲，所以便開心得抱着爸爸；爸爸則摸摸她的頭，安慰她不需再害怕。」

（圖片來源：PhotoAC）

運用這些方法不但能促使孩子敘述完整故事，更能豐富敘事內容，令故事生動有趣呢！大家不妨試試看。

Ms Renee Ng 吳茵茵 言語治療師

Ms Renee Ng 吳茵茵 言語治療師

．香港大學言語及聽覺科學榮譽理學士

．曾任香港教育專業人員協會榮譽醫事顧問及香港大學言語及聽覺科學部榮譽臨床導師

．曾為本港非政府組織、多間幼稚園、小學及中學舉辦講座及提供到訪言語治療服務

．言建親子平台「小學生英語實戰課程」及 「言建 phonics 實戰課程」 創辦人

Youtube 頻道：https://www.youtube.com/@langbuild

Facebook 專頁：https://www.facebook.com/langbuildhk

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