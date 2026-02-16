小朋友拜年唔嗌人無禮貌點處理？家長只要識用這一個方法即可解決︳兒童遊戲治療

兒童心理︳好多家長都會想小朋友主動叫人，有禮地同不同人打招呼，但事實證明小朋友最後都是不情願，有的被迫叫人，有的大喊一場，有的躲在身後，到下一次同樣情況時便會不斷重複以上行為，令家長大感煩惱。

快到農曆新年，小朋友去拜年「唔肯叫人」無禮貌點做好？（圖片來源：Pexels@HONG SON）

兩三歲孩子情緒未必能「控制」

要知道小朋友不願主動叫人是有原因的。通常家長要小朋友打招呼的，都是小孩不認識的人，但面對一個不認識的人如何有禮貌地打招呼呢？好多時家長會忽略小朋友心裏的想法，認為小朋友歲幾至兩三歲皆處於一個家長可掌控的年紀，事實上有些事情已經不能全由家長控制，例如一些情緒控制，家長有時要在旁加以陪伴說明。

（圖片來源：PhotoAC）

成長過程中，很多家長會陪伴小朋友到處遊歷，但我眼見的家長許多時都非常緊張，到一些情況就想小朋友獨立理性，試問又怎可能成功？

家長囉嗦造成無形壓力

於過去的公眾假期，我去了一個大型室外遊樂設施玩，見到由歲多至五歲的家長都好像保鑣一樣，全天候照顧，有人步行至一米範圍家長手部就會自然提起，阻擋其他入侵者，半米內則會有聲波提醒：「小心」、「望住呀」、「唔好」等。家長的囉嗦、長氣，小朋友一一聽在心中，造成無形的壓力，亦會開始抗拒，有的會盡量跑離家長的視綫範圍。

（圖片來源：PhotoAC）

另一個有趣位是有很多媽媽愛幫小朋友拍照，但沒一個小朋友是很情願、面露笑容地笑着拍，而是全部都會反抗、反白眼、逃走或喊去一一抵抗，以上只是一小部分的情況，家長有時候會在不適當時做不合適的事。

（圖片來源：PhotoAC）

提醒多等於教咗？

提醒只有在合適的時候才真正有效。家長們提醒多數會在事情發生前，語重心長地向小孩說：「小心喔，那個很危險。」但有否了解到當未發生任何事情前提醒，小孩都會比較不在意，那應該甚麼時候表示？

（圖片來源：PhotoAC）

家長們應該看準時機，在小孩犯錯的那一瞬間作出提醒（大前提是那個危險不會影響到人生安全），小朋友會更加深刻，而且會和家長漸漸產生默契，只要我們捉緊機會，每次都有限度地讓他們犯錯，不但能提升他們的好奇心，也不經常阻礙他們的想法，能及時發現問題加以說明。

一個方法有效解決

那如何有效解決打招呼的問題？有效的方法是將遊戲元素加進去，我記得當年教導我小朋友時就用上這套方法。每天出門，我看見管理員都會自己主動打個招呼，然後便拂袖離去，從來不會叫自己小孩要跟隨我的步伐，也不強迫小朋友做任何事。

（圖片來源：PhotoAC）

經過一星期自己先主動的演練，有一天我跟孩子說，我等一下會用光速同管理員叔叔招呼，你看看誰比較利害，話未說完他在電梯已經蓄勢待發，當電梯門未完全開盡他已經打過招呼。當一件事情變得不是規則，小朋友更加容易吸收，事實證明我們越緊張反而會添加壓力，當學習變得有趣小朋友不但學得快，也會印象深刻，家長們不妨試試。

（圖片來源：PhotoAC）

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

