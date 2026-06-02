嫌經紀佣金貴 業主靠AI教路網上放盤 5日極速沽出單位 驚歎高超心理戰術

買賣物業程序繁複，一般業主放盤時多會委託地產經紀協助。不過，美國一名業主卻大膽以人工智能（AI）聊天機械人取代傳統代理，協助放售其位於紐約上州（Upstate New York）的住宅，結果由放盤到獲買家承接僅花5日，不但成功節省佣金，更淨賺9萬美元（約70萬港元）。

嫌佣金高 棄用傳統代理

《紐約時報》科技記者Stuart Thompson早前在該報專欄分享這次賣樓經歷，直言AI為他提供了全新的思考方式，讓他在處理高風險物業交易時更有信心，甚至具備近似資深地產代理的應變能力。

據他所述，自己與妻子打算出售位於哈德遜河谷（Hudson Valley）的一間住宅，起初曾接觸數名地產經紀實地睇樓。不過，代理對物業估價較為保守，加上他不希望支付賣方代理3%佣金，以及買方代理另外3%的佣金，最終決定自行放盤。

業主Stuart Thompson位於哈德遜河谷（Hudson Valley）的住宅。

他利用Google旗下AI聊天機械人Gemini撰寫放盤廣告，並基於個人判斷，將物業叫價定於55萬美元（約429萬港元）。由於其工作帳戶已可使用Gemini，因此他只支付200美元在房地產網站Homecoin刊登放盤廣告。

Gemini化身軍師 協助應對談判

在整個放盤過程中，Gemini幾乎成為他的「私人地產顧問」，除提供單位佈置建議外，亦協助解釋地產交易中各類專業術語。當物業吸引大批買家預約睇樓時，AI亦協助他整理預約安排及處理繁複的電郵往來。

在整個放盤過程中，Gemini幾乎成為他的「私人地產顧問」，除提供單位佈置建議外，亦協助解釋地產交易中各類專業術語。

Thompson表示，最令他意外的是AI在談判策略上的表現。他曾詢問是否需要向買家表明自己「不是在耍手段」，藉此表達誠意並堅持叫價。Gemini則明確勸阻，認為這反而容易令對方產生戒心，營造防備氣氛，亦會令人顯得缺乏談判經驗。此外，當買家查詢及睇樓預約湧現時，Gemini亦曾安撫其焦慮情緒，並分析指其略低於預期的開價，無意中形成吸引多人競投的策略。

不過，AI並非全無失誤。Thompson提到，Gemini曾建議他在樓盤資料中列明向買方經紀提供0%佣金，但此做法在當地並不符合規定，反映AI提供的意見仍需由用家自行核實。

5日內售出 成交價逾470萬

到了截標當日，該物業共收到3份高於叫價的出價。經分析後，AI建議他選擇「成交確定性最高」的買家，而非單純接受最高出價。其後在AI建議下，Thompson更成功游說買家自行支付其代理的2%佣金。

最終，物業以約60.5萬美元（約471萬港元）售出。雖然有地產經紀事後認為，Thompson叫價偏低且過早接受出價，或少賺約22.5萬美元，但他自行計算後認為，若以免佣方式以60.5萬美元成交，實際到手金額其實相當於傳統模式下以64.3萬美元（約501萬港元）售出後的收入。

換言之，Thompson在短短5日內，不但成功賣樓，亦因節省佣金及高於叫價成交，合共多賺逾9萬美元（約70萬港元）。

並非首宗AI賣樓個案

事實上，Thompson並非首位借助AI成功賣樓的業主。《紐約時報》今年3月報道，美國佛羅里達州一名男子亦在未有委託地產經紀的情況下，單靠ChatGPT協助，於5日內售出住宅，成交價接近100萬美元，較當地經紀原先估價高出約10萬美元。

相關文章：洛杉磯推「豪宅稅」遭反噬 公寓建設斷崖式下跌 稅收嚴重不足陷兩難

相關文章：環保奇招變另類上車法 美國2350萬獨立屋免費送 惟新業主須滿足一條件

相關文章：抗通脹兼避險 澳洲逾半家庭改裝物業自給自足 太陽能、儲水及菜園成置業新標準

相關文章：澳洲黃金海岸樓市變「金礦」 轉手勝率高達99.5% 分析師：業主無懼加息潮

相關文章：夫婦棄住千萬豪華大宅 700萬購殘舊三房戶博入名校網 慳私校學費兼博升值

相關文章：「百年監獄」變超級豪宅放售 刻意保留囚室鐵門 全屋鋪智能地暖不再冷冰冰

相關文章：女業主物業險遭無辜強拍 竟因與清盤男「撞名」 還需自費聘律師證身份

相關文章：兩孩之母平價買無敵海景盤 背後隱藏可怕危機 「土地一直向下傾斜」

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：夫婦買地建屋退休竟然「起錯地」 漫長法律爭拗後 需付55萬搬遷及還原

相關文章：15位豪宅業主顛覆收樓模式 自組巨無霸地皮向發展商招手 意向價高逾7億

相關文章：買彩票贏近2500萬元海景豪宅 幸運夫婦住半年「嫌太大」 決定放售套現換樓

相關文章：夫婦買地自建Dream House慳百萬 靠組合屋技術5周砌好結構 「說明書非常詳盡」

相關文章：澳洲小鎮獨立屋驚現「白菜價」 最平僅500港元成交 惟買家須滿足一條件