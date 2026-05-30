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倫敦新盤入門價427萬 提供開放式至3房間隔

海外置業
更新時間：07:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-30 HKT

英國近年推出不少全新住宅項目，最新來港推售位於倫敦泰晤士河畔新盤Prime Point，售價約由英鎊40.6萬起，折合港幣約427萬。

6分鐘車程到倫敦橋

由英國著名發展商L&Q Group發展，位於倫敦Zone 2格林威治半島的Prime Point，項目分有Woodget Heights及Peakes Heights，提供開放式至3房間隔，面積約由400至逾900方呎，戶戶設有露台之外，廚房、客飯廳及睡房 均設有地暖裝置，設計窩心。倫敦樓價在英國屬數一數二的地區，而位於格林威治半島的Prime Point，售價僅由英鎊40.6萬起，折合港幣約427萬。

項目位置集當區文化景點、綠化開揚空間及現代化設施於一身，由於項目鄰近泰晤士河畔，不少單位可擁有泰晤士河景致，住戶亦可在河邊散步，欣賞河岸風景。此外亦鄰近格林格林威治公園（Greenwich Park）。

項目鄰近鐵路站，步行8分鐘便可抵達North Greenwich站，往倫敦市中心非常方便。乘搭Jubilee Line（銀禧線），1站到達金絲雀碼頭，亦可連接Elizabeth Line（伊莉莎白線）及DLR等。乘車約6分鐘便可到達London Bridge，往Bond Street亦只需約15分鐘。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

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