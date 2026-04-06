大阪罕見92伙大盤 FMI 打造「商務級」民宿配套 2LDK 單位送車位︳李丹翔

不經不覺，FMI在新加坡舉辦日本物業博覽會已來到第六屆，今次我們帶來兩個旗艦作，其中一個位於心齋橋島之內的樓盤，是我們有史以來最大型的項目，連我自己亦非常期待。為了做好這個樓盤，我們用了很多時間和心機，單是尋找適合地皮已花了兩年時間。

這塊地有甚麼特別之處呢？就是夠大。在大阪地價水漲船高之際，要找一幅可以興建一座有50多個單位的大廈也不容易，何況我們的新項目共有92個單位，所以最終要將三塊地皮合併才有足夠空間。

既然千辛萬苦才買到合心水地皮，當然要建一楝與別不同的物業，我向來出名「奄尖」，今次是加倍「奄尖」，我叮囑設計團隊在用料、傢俬等各方面都要做到前所未有的水準和感覺。除此以外，我希望在服務方面有突破，打破了一般民宿事事要自己動手做的慣例，始終有些人不熟悉各種電子操作，甚至有人一見機器就手忙腳亂，所以我們大堂設有reception，在繁忙時間上午11時至下午6時有專人為旅客check-in及提供協助。根據我們經驗，從歐美到日本的商務旅客通常會住兩星期至一個月，期間他們需要地方處理公事，所以我們增設business lounge，里面有良好的wifi網絡，方便住客工作。

打造住客專用gym room

還有一樣新嘗試，就是在民宿開設gym room。坦白說，我去過日本不少地方，住過很多酒店和服務式住宅，對大部分設施和服務都很滿意，惟獨gym room總是令人失望，可能日本人都將資源放在溫泉設施方面，相比之下gym room顯得失色。其實對商務旅客來說，做gym比浸溫泉簡單方便，我在國外都會抽時間做gym，不過外國人在日本有很多限制，要填表、影印，還要自備一雙乾淨鞋進入室內。

我在網上看到不少外國人指日本沒有gym room，即使有亦對遊客不太友善，於是我把心一橫，索性打造一個民宿住客專用的gym room。

集齊以上多種貼心服務的新項目名為The Peak Shinsaibashi Tsuki，意思是心齋橋的月亮。我對這個項目有很大期望，希望樓盤成為島之內最為人注目的焦點。

勢成區內最矚目建築

我對此非常有信心，因為擁有92個單位的民宿不多見，橫跨三幅地的大廈未落成已先聲奪人，完工後肯定會成為全條街最矚目的建築。

今次92個單位中，有79個為一房一廳的1 LDK；加上13間在日本少有的兩房兩廳2 LDK。13間當中又有2間super penthouse，為甚麼是「super」呢？除了接近600呎的實用面積外，額外配備一個500至700多呎的超級大露台，你甚至可以打造成私人空中花園，這是一般日本建築連試也不敢試的突破設計。最好玩的是兩房單位還送車位，不過數量不多，那要如何分配呢？很簡單，先到先得。這種非凡配套，有錢亦不一定買得到，請即聯絡FMI。

FMI至匯投資行政總裁及創始合夥人李丹翔