代理分飾兩角呃買賣雙方 鯨吞26萬差價 業主慘遭PUA賤賣單位

樓市氣氛回暖，惟不良代理的欺詐手法層出不窮。據內媒報道，上海有地產代理涉嫌利用資訊不對稱，向急於放盤的業主不斷施壓，將原本200萬元叫價的單位，壓至150萬元（人民幣，下同）；另一邊則向買家堅稱單位叫價176萬元，並多番阻撓雙方見面。該名代理分飾兩角，向買賣雙方使用不同話術，並簽署不同性質的協議，最終在交易中賺取差價達26萬元。

不斷心理施壓 壓價賤賣800呎單位

據內媒《解放日報》報道，在今年「3·15消費者權益保護日」期間，業主俞女士求助，指其母親名下位於上海閔行區一個近80平方米（約800方呎）的閒置單位，去年交由區內地產代理放盤。負責該放盤的代理多次以「單位在6樓無電梯，客源有限」、「周邊甚麼行情，別人的成交價你看了嗎」、「現在有買家要了，但是不好說話，要降點價格」等理由，不斷對俞女士進行心理施壓，說服其將放盤價由最初的200萬元，逐步調低至150萬元。

今年2月，代理聲稱已覓得買家，並嘗試壓價至140萬。俞女士斷然拒絕後，代理假裝和買家商量，短暫離開後便同意以150萬元成交，並即場向俞女士轉賬10萬元，聲稱為買家支付的定金。事後俞女士與買家碰面才驚悉，當時買家根本尚未決定入市，所謂定金為代理自掏腰包，用低價鎖定筍盤，以便後續操作。

簽訂「托底協議」 差價撥歸代理

更不尋常的是，俞女士當日與胡代理簽署的是一份「托底協議」，協議列明，扣除1萬元佣金後，保證業主實收149萬元，並附加一條關鍵條款：「若實際成交價格高於保底成交價，溢價部分將作為乙方（地產代理）的獨家委託服務報酬。」

高價轉售買家 阻止雙方會面

在買家余先生一方，故事則是另一個版本。余先生看中該單位後，雖多番嘗試議價，但代理堅稱業主企硬176萬元，無任何減價空間。期間，余先生曾要求與業主親身面談，但代理屢次以「業主已出國」、「不方便見面」等藉口推搪，以防陰謀過早敗露。

為使騙局天衣無縫，3月初余先生簽署「房地產買賣協議」時，賣方一欄竟寫上「胡某代」的字樣，而非業主本人簽署，令買賣雙方在整個交易前期，從未有任何直接接觸。

分飾兩角規避法律責任

為避免被直接指控「食差價」，代理在操作上亦費盡心思，在與買賣雙方簽約時竟「分飾兩角」，以「好年華」公司的名義與買家余先生簽訂經紀協議；但與業主俞女士簽訂的「托底協議」時，卻以另一家名為「芳蘊」公司的名義。儘管代理曾向俞女士解釋「兩間公司實為同一班人馬」，但在文件上，操作買賣雙方的卻是兩間不同的公司，意圖製造「差價僅屬兩間公司的交易」，以規避法律責任。

此外，在完成首筆樓款轉賬後，代理更要求雙方簽訂一份「補充協議」，當中明確規定，買家余先生在支付尾款時，必須將其中的26萬元差價，單獨轉賬至地產代理，而非直接支付予業主，確保巨額差價能直接落袋。

交易中心終碰頭 揭發「一屋兩價」

直至今年3月6日，代理安排雙方前往「閔行區房地產交易中心」辦理轉名手續，俞女士與余先生才首次見面。過程中，代理刻意將兩人分開，催促他們盡快簽名。直到手續完成後，雙方才有機會交談，當余先生得知俞女士的賣出價僅為150萬元時，既驚訝又氣憤，但為時已晚。

代理涉嫌觸犯相關法規

報道引述業內人士指出，雖然該代理手法看似天衣無縫，但其實仍存在多個漏洞。例如俞女士向交易中心申請調閱網簽合同，發現寫入合同的價格是150萬元，這意味余先生實際支付了176萬元，卻簽署了一份成交價為150萬元的「陰陽合同」，做法涉嫌違法。報道還指出，根據內地《民法典》及《房地產經紀管理辦法》，明確禁止地產代理「對交易當事人隱瞞真實的房屋交易信息，低價收進高價賣出房屋賺取差價」。事件中代理的操作，已明顯觸犯相關法規。

至於簽署「托底協議」的操作，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，代理的操作動機明顯不是以促進成交為導向，而是以最大化價格差為經營導向，帶有欺詐屬性。他續指，代理用兩個不同的公司來操作，目的是為買賣交易分割，規避監管。然而，本質上這還是同一筆交易，中間形成了兩個不同價格，違反了樓價要統一的原則。一筆交易出現不同價格的陰陽合同，亦違反了地產代理行業的基本執業操守。