業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

房地產投資除了講求地段與眼光，運氣往往也是致勝關鍵。澳洲一名業主在4年內先後買入兩間位於黃金海岸的相連海濱住宅，意外發現一道被封印的「隱藏門」，隨即順水推舟將兩屋合二為一。這項改動令物業搖身一變成為超級豪宅，更以930萬澳元（約5,050 萬港元）天價沽出，業主帳面大賺約543萬澳元（約2,949萬港元）。

意外發現隱藏互通門

綜合外媒報道，該相連海景屋位於澳洲黃金海岸邁阿密區（Miami）海洋大道16號，總面積達567平方米（約6,103平方呎）。業主先於2017年以151.3萬澳元（約821萬港元）購入該區一間海景屋；3年後的2020年，他再下一城，斥資236萬澳元（約1,281萬港元）買下隔壁單位。

當兩處物業均收歸名下後，業主驚喜地發現，兩屋之間竟存在一道被石膏板封死的互通門。打通後，這兩個原本獨立的海景屋融合成一間超級海景豪宅。

頂層Penthouse設計 擁無敵海景陽台

這幢由兩屋合併而成的3層高海濱豪宅，頂層採Penthouse式設計，坐擁無敵海景，還包含多個獨立生活區域、寬敞車庫和面向海灘的陽台。物業頂層設有3間臥室、2間浴室、開放式客飯廳、現代化廚房以及可飽覽無遮擋海景的大型陽台。1樓則配有3間臥室和1間浴室，以及廚房和起居空間。地面層則設有工作室式臥室，並配備大型休閒空間。

家庭客承接 持貨9年升值逾1.4倍

該物業的「雙業權雙空間」的優勢大大提升其價值，最終吸引一個家庭以930萬澳元（約5,050萬港元）承接，該買家計劃與2名成年兒子共同居住。

原業主兩間屋的買入價合共387.3萬澳元，從買入首間物業起計持貨約9年，帳面大賺約543萬澳元（約2,949萬港元），升值逾140%。澳洲房地產平台PropTrack數據顯示，邁阿密區樓價在過去12個月上升6.7%，中位數達到185.5萬澳元。當地代理表示，受惠於電車網絡延伸及完善的公共交通，加上區內海濱餐飲和購物區發展蓬勃，該區樓市正在增長。

