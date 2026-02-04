倫敦屢爆劫案嚇怕湯告魯斯 搬離3.7億複式豪宅 最貴住宅區貴英國平均60倍

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）自4年前開始已移居英國倫敦居住並於當地拍攝多部《職業特工隊》（Mission:Impossible）電影，不過近期當地屢次發生械劫案，外媒報道他已搬離其位於倫敦市值3500萬英鎊（約3.7億港元）的豪宅，回到美國居住。

鄰近錶行遇劫成導火線

英國《每日郵報》引述消息人士透露，湯告魯斯搬離的轉捩點為附近的瑞士名錶勞力士ROLEX專門店近日遭大膽打劫。該事件發生於1月20日早上約11時，光天化日下多名蒙面匪徒駕電單車突襲該店舖，手持大錘砸毀店門，更揮動大刀襲擊試圖阻止的保安人員。整場搶劫僅數分鐘，約20枚高價名錶被洗劫一空，涉事匪徒乘電單車逃去。事件中無人受傷，惟涉案店舖至今仍暫停營業。

單位可俯瞰海德公園景觀

現年63歲的湯告魯斯因拍戲在英國生活多年，一直以來都自稱為「英國迷」。他經常光顧當地酒吧、品嘗炸魚薯條，甚至與英國皇室成員如威廉王子往來。2021年，湯姆在倫敦市中心騎士橋（Knightsbridge）購入One Hyde Park頂層複式單位，可俯瞰市內最大的皇家庭園海德公園（Hyde Park）景觀。

知情人士透露，湯告魯斯每天早上都會起床去Hyde Park公園跑步，但近一兩年來，他明顯感覺到區域「衰退」，治安每周都在惡化。有大樓員工睹有大量的紙箱、傢俱和私人用品，從湯告魯斯的單位被搬出，大感意外。

Knightsbridge平均樓價2.2億冠絕全英

騎士橋一直以來是倫敦最昂貴且繁華的黃金商業地段，全世界最大的百貨公司Harrods，以及皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）都位於該區，文化與商業氣息濃厚，而周邊為高級住宅區，據英國銀行Lloyds於2024年底發表的英國最貴街區排名，騎士橋以平均房價2140萬英鎊（約2.29億港元）居首，是英國平均房價的60倍。

至於One Hyde Park於2011年揭幕，四幢大樓合共提供86個單位，而最便宜單位入場費高達575萬英鎊（7,153萬港元），至於一個2.25萬方呎頂層複式單位，以1.35億英鎊成交（約16.8億港元），呎價4,500英鎊（約5.6萬港元），可說是倫敦超豪樓王。據英國房地產平台Rightmove的數據顯示，一個面積4,284方呎的4房單位，叫價2850萬英鎊（約3.05億港元）。

點擊睇One Hyde Park 3億單位內部：

然而，昂貴的樓價背後卻隱藏治安隱憂。數據顯示，騎士橋一帶近年罪案數字持續上升。單在去年11月，區內已錄得近300宗刑事案件，近年亦曾發生致命襲擊及搶掠名店事件，這股不安情緒正蔓延至當地的富豪居民及投資者身上。

