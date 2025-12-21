Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加國新盤間隔多元 外連特大露台 售價260萬起

海外置業
更新時間：06:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-21 HKT

加拿大為港人移居及升學熱門地，其中多倫多更是華人聚居主要城市，當地不乏全新項目推售，最新來港推售的Six99，售價由加幣約46萬起，折合港幣約260萬。

位處多倫多正中心點

由Halo Capital發展，位於多倫多的新盤Six99，屬低密度設計，樓高12層，提供174個單位，面積由約500至1500方呎，備有1房至3房戶型，間隔多元，單位樓層高度達10呎，空間感十足，單位外連特大露台，令室內空氣更流通，同時亦設有嵌入式名牌家電及石英石櫃面等，買家可省卻部份使費。

項目位處多倫多正中心點，項目已近現樓階段，是次來港銷售，售價約由加幣約46萬起，折合港幣約260萬。

區內教育資源豐富

樓盤位於北約克，屬Bayview Village地鐵沿線項目，通往多倫多金融中心及多個商場，從項目步行2至3分鐘到達Bayview Village高級購物商場及Bessarion地鐵站，鄰近Fairview Mall、Empress Walk、Yonge/Sheppard地帶等，將來地鐵也可直達萬錦市及列治文山。

區內教育資源豐富，設有3間大學包括University of Toronto 多倫多大學、Toronto Metropolitan University 多倫多都會大學及York 約克大學。發展商委託康榮國際協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
12小時前
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
兩岸熱話
7小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
10小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
01:21
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
突發
13小時前
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲 最後露面門牙掉光令人心酸 曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
9小時前
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
兩岸熱話
11小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
21小時前
法醫分析張文隨機斬人案。
台北隨機傷人案｜法醫分析：張文刀刀致命「手法專業」 墮樓非畏罪
兩岸熱話
7小時前
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
19小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
13小時前