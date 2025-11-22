日本新盤來港推230萬入場 戶戶設露台 面積354呎

日本物業一向受港人追捧，大阪屬於旅遊度假勝地，當區新盤The Peak Osaka Bay Elite JY新近來港銷售，項目主打1房單位，入場價約4520萬日圓，折合港幣約230萬。

The Peak Osaka Bay位於大阪市港區三先2丁目12至18，提供18伙，是次來港銷售單位涵蓋俗稱「1LDK」的1房戶型，單位室內面積354方呎，附連面積55方呎露台，合計面積約409方呎。項目入場單位售價約4520萬日圓，折合港幣約239萬。項目由FM Investment Japan株式會社發展，預計於2026年10月底完工，買家更可享有永久業權。

步行3分鐘到地鐵站

樓盤周邊配套多樣，就近八幡屋公園，提供住戶休憩場所，旁邊分別設大阪市中央體育館及Asue大阪游泳池，提供空間及設施供住戶進行不同種類的運動。項目交通配套亦見便利，步行3分鐘到朝潮橋地鐵站，屬於中央線，站旁另有巴士站。從項目出發，約10分鐘車程可到達環球影城、未來世博會及賭場，15分鐘車程就可到心齋橋。

The Peak Osaka Bay Elite JY具有一定投資潛力，首先大阪西屬於當地旅遊度假勝地，環境優美，配套齊全，大阪舉行的世博會剛閉幕，2030年日本第一個賭場落成，潛力非常龐大，有望帶動大阪西物業升值。離項目不遠的大阪環球影城是世界5個環球影城主題公園之一，其設計與美國奧蘭多環球影城相近，提供多個以經典電影及遊戲為藍本作設計概念的園區。

The Peak Osaka Bay Elite JY提供1房單位，戶戶均設有露台。

而且現時日圓仍屬低水，港人買家購入單位長遠可考慮為自己及家人鋪路，申請日本居留權，享受免費教育及醫療福利。

鄰近大阪環球影城

管理公司提供一站式民宿出租管理，透過全球不同旅遊平台放租，淨租金回報高達6%。此外，買家可承做高達60%按揭，每月租金多過供樓，自製被動收入。項目由FMI至匯投資在港銷售。

The Peak Osaka Bay Elite JY主攻1房戶型，買家可享有永久業權。