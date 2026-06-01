國務院頒「對外投資規定」 可禁貨物或技術出口 最高罰款10%投資額

內地國務院公布《關於對外投資的規定》，要求包括中國境內的企業、其他組織及居民個人在內的投資者進行對外投資活動，不得出口、使用國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據。同時投資者投資國家禁止的對外投資，將限期處置股份、資產，沒收違法所得，拒不執行的，處投資額5%以上10%以下的罰款。《規定》將於下月1日起施行。

規定下月起生效

根據《規定》投資者進行對外投資活動，不得出口、使用國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據，或未經許可出口、使用國家限制出口的貨物、技術、服務及相關數據；不得以跨境派遣技術人員、組織人員赴其他國家（地區）工作、跨國提供技術指導、安排人員跨境培訓等方式向其他國家（地區）轉移國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據，或未經許可向其他國家（地區）轉移國家限制出口的貨物、技術、服務及相關數據。

違規者最高處投資額5%以上10%以下罰款

《規定》提及，投資者投資國家禁止的對外投資的，由國務院投資主管部門、商務主管部門按照職責分工責令停止該投資活動，限期處置股份、資產，沒收違法所得；拒不執行的，處投資額5%以上10%以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處5萬元（人民幣，下同）以上10萬元以上的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處5萬元以上10萬元以上的罰款。

《規定》還要求，投資者進行對外投資活動依法需要履行核准備案、資訊報告、跨境資金登記等手續的，應當依照國家有關規定辦理，如實提交有關材料，並配合有關主管部門的監督檢查。若投資者未依規定履行境外投資核准備案手續，或以提交虛假資料、隱瞞真​​實資訊等方式申請有關核准備案的，由核准備案機關責令改正，沒收違法所得，處投資額1%以上5%以下的罰款；拒不改正的，則責令其停止該投資活動，限期處分股份、資產，處投資額5%以上10%以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處2萬元以上5萬元以下的罰款。

投資者若以賄賂、欺騙等不正當手段取得境外投資核准備案的，由核准備案機關撤銷核准備案文件，沒收違法所得，處投資額1%以上5%以下的罰款；已經投資的，責令其停止該投資活動，限期處分股份、資產，處投資額5%以上10%以下的罰款。《規定》強調，自前三款規定的處罰決定生效之日起，有關主管部門可以在3年內不受理違法行為人提出的核准備案申請，或者禁止其在1年以上3年以下的期限內從事對外投資活動。

境內適用規定 港澳台地區參照執行

內地司法部、國家發展改革委、商務部負責人解答時指出，《規定》境內投資者對外投資，適用規定，而對外投資即境外投資，指投資人以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，直接或間接取得其他國家（地區）的企業、資產等所有權、控制權、經營管理權以及其他相關權益的活動。投資者包括中國境內的企業、其他組織和居民個人，且對投資者在香港、澳門、台灣地區的投資管理，同樣參照規定執行。該負責人還指出，《規定》明文規定，中國支持投資者依照市場化原則進行對外投資活動，並積極參與國際合作競爭，投資者依法享有對外投資自主權，自主決策，同時自擔風險、自負盈虧。