內地5月製造業PMI降至50 國統局：高技術製造業持續擴張

國家統計局公佈，5月份製造業採購經理指數（PMI）為50%，比上月下降0.3個百分點，連續兩個月下跌，位於臨界點，是近3個月中最低；5月份非製造業商務活動指數為50.1%，比上月上升0.7個百分點。至於5月份綜合PMI產出指數為50.5%，比上月上升0.4個百分點，表明中國企業生產經營活動整體保持擴張。

生產指數高於臨界點

國統局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指出，5月份製造業PMI為50%，反映企業生產經營狀況整體保持穩定。其中，企業生產保持擴張，生產指數為51.2%，高於臨界點；新訂單指數為49.9%，市場需求有所放緩。從行業看，醫藥、鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均高於53%；惟石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、非金屬礦物製品等行業兩個指數持續低於臨界點。

第二，新動能發展態勢繼續向好，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為52.9%和52.1%，比上月上升0.7個和0.3個百分點，均持續高於臨界點，特別是高技術製造業PMI已連續16個月位於擴張區間，相關行業保持良好增勢，新動能引領作用持續顯現。

大型企業PMI升至51.1

第三，大型企業PMI持續高於臨界點，5月份為51.1%，比上月上升0.9個百分點；而中、小型企業PMI分別為48.6%和48.5%，景氣水平回落。

第四，價格指數高位波動，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.5%和51.9%，均比上月回落3.2個百分點，仍處於近期較高水平，且兩個指數均連續5個月位於擴張區間，製造業市場價格整體水平繼續上升。從行業看，紡織、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數均連續三個月高於55%，相關行業購銷價格整體水平持續上漲。

服務業指數上升 建築業改善

非製造業方面，服務業商務活動指數為50.3%，比上月上升0.7個百分點；從行業看，鐵路運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、保險等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間，業務總量增長較快。此外，建築業商務活動指數為48.8%，比上月上升0.8個百分點，景氣水平改善。

