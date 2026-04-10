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據報中國批准動用商業石油儲備 應對能源短缺危機

宏觀經濟
更新時間：18:20 2026-04-10 HKT
發佈時間：18:20 2026-04-10 HKT

《彭博》報道，中國已批准國有石油企業動用商業石油儲備，應對已持續六周的伊朗戰爭導致的能源短缺危機。

4至6月期間 擬每日釋出100萬桶

《彭博》引述消息人士指，中國已批准中石油、中石化等主要國有石油企業，動用其商業石油儲備。消息未有透露石油企業釋出的儲蓄數量，據Energy Aspects Ltd.分析師預計，中國或會在4月至5月每日釋出100桶商業石油儲備。

為協助應對能源中斷危機，中國已建立龐大及多層級的石油儲備體系，商業石油儲備屬於當中一部分，與戰略儲備有所不同，目前戰略石油儲備則仍未動用。

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中國地上商業石油庫存達8.51億桶

地緣分析公司Kayrros於今年3月估計，中國地上商業石油庫存達8.51億桶，戰略庫存達4.13億桶，加上地下岩洞儲備，中國石油儲備估計可達到14億桶。哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究員Erica Downs估計，即使來自中東的所有原油進口被完全中斷，中國現有的石油庫存亦足以彌補約6個月的供應缺口。

為幫助應對供應中斷危機，中國多個月來大力囤積石油，今年1至2月，中國石油進口額上升更20%。伊朗戰爭爆發後，中國已迅速限制柴油及汽油出口，並要求煉油廠全力投產。去年中國亦推出法例，要求國企或民企，必須持有可在緊急情況下由當局動用的石油儲備。

國際能源署（IEA）成員國於今年3月已同意創紀錄釋出4億桶石油儲備。國際能源署署長比羅爾日前表示，3月份石油供應得益於戰爭爆發前已在途中的供應，4月石油供應將更嚴峻，預計供應缺口將達到3月份的兩倍。

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