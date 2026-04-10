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據報伊朗限制每日最多15艘船隻 通過霍爾木茲海峽

宏觀經濟
更新時間：09:40 2026-04-10 HKT
發佈時間：09:40 2026-04-10 HKT

俄羅斯官媒《塔斯社》引述伊朗消息人士指出，在停火狀態下，伊朗將限制每日通過霍爾木茲海峽船隻數量，每日上限為15艘。

通行限制令下 全球能源供應仍難恢復

連接波斯灣與印度洋的霍爾木茲海峽，是運送全球五分一石油供應重要航道。自美以對伊朗發動軍事行動後，霍爾木茲海峽一直處於封閉狀態，即使停火公告發布24小時後，商業通航仍舊接近停擺。

伊朗設定船隻通行數量上限，意味霍爾木茲海峽航道流量受限仍未解除，全球能源供應短期內仍難以恢復正常水平。

特朗普預告石油很快恢復流動

美國總統特朗普在周四預告，無論是否有伊朗幫助，石油都會開始流動。他批評伊朗在恢復霍爾木茲海峽石油運輸方面表現糟糕，指伊朗行為「不講信譽」，強調這並非美伊達成的協議。他警告如果伊朗正對通過霍爾木茲海峽的船隻收取過路費，最好現在立即停手。

航運公司表示，現時仍缺乏來自伊朗關於通航的明確批准及保證，以及如何通行的清晰指引。

伊朗最高領袖穆傑塔巴發表聲明，對美伊和談提出三點主張，包括追索損失、不放棄自身權利，以及對霍爾木茲海峽管理推進到新階段。
 

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