中遠海控指暫未考慮恢復霍爾木茲海峽通行 中東航線收入比重較小

中遠海控（1919）總經理陶衛東表示，目前暫未考慮恢復霍爾木茲海峽通行，而中東航線對該公司的營業收入比重較小，影響有限。

陶衛東在業績會上表示，在全球集運市場方面，中東航線運力佔全球總運力的比重較小，該地區局勢對運力溢出影響整體較為有限。

多式聯運經營中東地區業務

他稱，中遠海控一度暫停中東相關航線的新訂艙業務，但為滿足貨運需求，目前已經多式聯運轉運方式，恢復遠東至中東地區的新訂艙業務，整體需求正在逐步恢復。他續指，鑒於中東地區局勢不明朗，有關安排及實際運輸可能有變動。

料航運市場複雜性及不確定性加劇

陶衛東又預計，航運市場的複雜性和不確定性將進一步加劇，一方面國際貿易政策和地緣局勢的不確定性，放大全球供應鏈的波動性，推動全球貿易格局加速向區域化、多元化、近岸化方向演進；另一方面，貨主對供應鏈穩定性與全鏈路可控性的需求大幅提升，對於承運人的全球化布局與端到端能力提出了更高要求。他又認為，數碼化與人工智能的深度應用，將成為航運物流業轉型升級、塑造未來競爭優勢的重要契機。

加強聯盟運作 夥東方海外提供高運力服務

他稱，中遠海控始終堅持全球化均衡布局，包括持續加強聯盟穩健運作，於今年一月，其「中遠海運集運」和「東方海外貨櫃」的雙品牌所在海洋聯盟發布DAY10航線產品，合作運力規模超過530萬個標準貨櫃（TEU），共同營運42組東西幹線航線，提供超過500組直達港到港服務，在規模和服務頻率上保持領先優勢。