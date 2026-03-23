高盛形容原油市場面臨「史上最大供應衝擊」 大幅上調2026油價預測 

美伊衝突持續，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的原油運輸仍被中斷。據彭博報道，高盛發表最新報告形容，今次事件已構成全球原油市場「史上最大規模的供應衝擊」，並大幅上調2026年的國際油價預測。其中，2026年布蘭特期油的平均價格預測，由原先的每桶77美元大幅上調至85美元；而紐約期油的全年預測亦由72美元調高至79美元。

目前美伊戰爭進入第四周，且毫無平息跡象，導致能源市場陷入動盪。美國總統特朗普更向伊朗下達48小時最後通牒，要求重開連接波斯灣與全球市場的霍爾木茲海峽，否則將轟炸伊朗的發電廠；德黑蘭方面則揚言採取報復行動。

高盛分析師在報告中表示，這次是史上最大的石油供應衝擊，將迫使決策者及市場認清兩個結構性風險，分別是中東地區在原油生產及閒置產能上的高度集中，以及能源基礎設施的脆弱性。

霍爾木茲海峽僅維持5%石油流量

至於此次上調國際油價預測主要基於一個關鍵假設，預期霍爾木茲海峽的石油流量在未來六周內，僅能維持正常水平的5%，其後再經歷一個月的逐步恢復期。

在實體原油市場方面，高盛指今次衝擊正導致亞洲市場出現供應緊張。不過，由於在戰爭爆發前全球原油原本就處於供過於求的情況，目前美國及歐洲等經合組織國家的商業原油庫存仍在上升。

高盛進一步預計，若假設在海峽全面重開後，需要四星期才能逐步恢復，中東地區的原油產量損失將由目前的每日1,100萬桶，攀升至最高峰的每日1,700萬桶，累計損失總量超過8億桶。