港單一家族辦公室逾3380間 兩年增25% 料每年帶來逾126億經濟收益

宏觀經濟
更新時間：14:24 2026-02-10 HKT
發佈時間：14:24 2026-02-10 HKT

財庫局與投資推廣署今日（10日）聯合宣布，根據投資推廣署委託德勤進行的《香港家族辦公室市場研究》顯示，截至2025年年底，香港的單一家族辦公室數目已超過3,380間，兩年間增加約680間，升幅超過25%。

政策推動取得實質成果

財庫局局長許正宇表示，香港家辦數目持續增長，反映政府在政策推動和制度建設上的努力已取得實質成果；同時，因應全球變局，家辦行業和資產管理正加速演變，更着重可持續增長、跨代傳承和發揮正向的社會影響力。

他續指，在「一國兩制」下，香港憑藉背靠祖國、連接全球的優勢，為家辦帶來兼具可預測性和高增長潛力的優良發展環境，政府將持續透過多管齊下的措施推動家辦業界的發展，包括優化稅務安排、推行「新資本投資者入境計劃」、透過投資推廣署家辦專責團隊在全球各地舉辦投資推廣活動，以及設立香港財富傳承學院等。

擬擴展合資格投資範圍

他又補充，當局已計劃於今年上半年提交立法建議，擴展有關基金及單一家辦的優惠稅制合資格投資範圍，涵蓋例如貴金屬、貸款及私募債權投資和數字資產。在各項政策措施支持下，有信心達到《行政長官2025年施政報告》所訂下、在2026年至2028年底前協助逾220間家辦來港落戶或擴展業務的新目標。

投資推廣署署長劉凱旋則表示，家辦專責團隊過去在歐洲及東南亞等地進行推廣時，亦了解到不少海外家辦對香港的制度優勢及稅務優惠有濃厚興趣。

當局又引述調研指出，香港的單一家辦單估計在本地直接聘用逾10,000名全職專業人員，而這些單一家辦單是營運開支，就為本港經濟帶來每年約126億港元的收益。若計及聯合家辦及其他為家辦提供服務的機構，預計實際帶來的經濟效益更為可觀。
 

