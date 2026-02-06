特朗普與李龍基｜阮子曦

環球股市近日「跌跌不休」，筆者不如尋找其他話題。事先聲明，小弟就不特別「討厭」美國總統特朗普的經濟政策，投資倉位仍然持有不少美股，然而，經歷了特朗普第二次擔任美國總統時期一年多，就感受到這位全球權力最高的領袖與另一位大家耳熟能詳的老人家，有很多相似的地方。

這就是特朗普與TVB御用皇帝李龍基，兩位「皇帝」級人物，一個坐擁白宮，一個頻頻坐擁TVB古裝宮廷，乍看風馬牛不相及，細看卻有驚人相似之處：兩人都擅長製造話題、吸引眼球，尤其在「女人」這一環節上，堪稱高手；但若論真正幹大事、改寫歷史或劇情，兩位似乎都停留在「表演」層面，實質改變有限。

先說李龍基。這位1950年出生、如今已逾七旬的TVB老戲骨，早年憑《巨星》《浣花洗劍錄》等主題曲紅極一時，後轉戰演戲，因名字與唐玄宗李隆基同音，加上粗獷外形與多次飾演皇帝（如《深宮計》中的唐睿宗），被封為「TVB御用皇帝」。他的事業高峰在於穩定輸出：唱歌、演皇帝、主持，穩穩當當在娛樂圈立足數十年。

靠感情新聞維持存在感

近年，李龍基最引人注目的不是演技，而是感情新聞——與年輕數十歲的女子發展忘年戀，多次登上娛樂版頭條。節目中他大方分享「一星期十幾次」行房次數，即席示範動作「證明有心有力」，場面熱鬧，收視保證；後來戀情風波不斷，涉及求婚、入獄探監、分手、被爆「第三者」等戲碼，堪稱娛樂圈年度連續劇，靠新聞成功catch住大眾注意力，維持存在感。

再看特朗普，2016年他以「政治素人」姿態殺入白宮，靠推特金句、集會狂熱、反建制口號，一路製造話題。執政期間，他同樣擅長「吸引眼球」，在社交媒體上推文轟炸、邊境牆口號、貿易戰宣言、個人魅力秀……每一步都像精心設計的真人秀，讓支持者覺得「美國再次偉大」指日可待。

特朗普很多承諾停在口號

在另一邊廂，特朗普的「女人」新聞同樣低層次卻高曝光——多位女性指控、緋聞、Stormy Daniels付款案等，層出不窮，佔據媒體版面數年，成功把焦點從政策拉到私人生活。就像李龍基在節目示範「有力」一樣，特朗普也擅長用誇張表演（「史上最佳」「前所未有」）證明自己「有心有力」。但細數實績：減稅政策看似有效，但加劇貧富差距；貿易戰打得響，製造業回流卻有限；疫情應對混亂、國會山事件更成民主污點。很多承諾停在口號，真正結構性改變少之又少。他最強的仍是「讓人覺得他在做事」，而非真正在做事。

如今進入第二任期，特朗普繼續推出大動作，例如對中國、墨西哥、加拿大等國實施或威脅實施高額關稅——中國面臨額外10-30%不等的層層疊加，加拿大一度被威脅100%全面關稅，墨西哥則有30%基線加特定領域加碼。這些關稅被宣傳為保護美國製造業、打擊非法移民與芬太尼流入的「神器」，聲稱能帶來巨額收入，甚至取代部分所得稅。但現實是，關稅本質上是由美國進口商與消費者承擔，導致物價上漲、企業成本增加，2026年初已有跡象顯示電子產品、家具等領域價格開始明顯轉嫁給消費者。經濟學家估計，這些關稅平均稅率已推高至10%以上，相當於對美國家庭加稅數千美元，真正刺激製造業回流的效果卻緩慢且不確定，很多企業寧願轉移供應鏈到越南或印度，而非回美國。關稅聽落勁，但實際上更多是轉嫁成本、製造通脹壓力，長期看對經濟增長構成拖累。

欠深層結構改革 難持久增長

至於減息，特朗普頻頻公開施壓聯儲局，聲稱要大幅降低利率，甚至暗示新任主席人選會「明白」他的低息意圖，還提出信用卡利率上限10%一年等措施，表面上讓借貸更便宜、刺激消費與樓市，看似對經濟有即時幫助。但這只是表面文章：低息環境容易助長資產泡沫、加劇債務累積，聯儲局獨立性若被削弱，更會動搖市場信心；信用卡利率上限若強推，銀行可能收緊信貸、提高其他費用，最終傷害中低收入群體。這些政策口號響亮，短期或許能製造「經濟樂觀」氛圍，但缺乏深層結構改革，難以帶來持久增長。

兩人最大共通點，在於都精通「皇帝表演學」：李龍基演皇帝演到專業，特朗普當總統當到像真人秀皇帝。李龍基的皇帝角色永遠是配角，特朗普的「偉大」也多是自封，真正能改變王朝或國家命運的，兩人都欠奉。關稅與減息喊得震天響，卻多數停留在表面，真正幹大事的能力，似乎仍有限。

表面風光 內裡乜都做唔到

歷史與娛樂圈最終會記住，一個是靠演皇帝和感情戲延續曝光的TVB老臣，一個是靠嘴砲、緋聞與政策表演延續影響力的政治明星。兩位「皇帝」都曾讓人以為盛世/偉大來臨。結果發現，那只是場精心包裝的表演秀——裡面熱鬧，外面空心，或許這才是最諷刺的相似，即是表面風光，內裡其實乜嘢都做唔到，只剩「吸引眼球」的本事。

阮子曦

