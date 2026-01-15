人行定向減息0.25厘 鄒瀾：今年有空間降準降息 商業購房貸款首付降至30%

中國人民銀行公布，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率，從目前的1.5%下調到1.25%，其他期限檔次利率同步調整。鄒瀾表示，從今年看，降準降息還有一定空間。另外，人行會同金融監管總局，將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30％。

入行指，自1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點，下調後3個月、6個月和1年期的支農支小再貸款利率，分別為0.95%、1.15%和1.25%；再貼現利率為1.5%；抵押補充貸款利率為1.75%；專項結構性貨幣政策工具利率為1.25%。

鄒瀾：匯率不構成很強約束

人行副行長鄒瀾表示，從法定存款準備金率看，目前金融機構的法定存款準備金率平均為6.3%，降準仍然還有空間；而從政策利率來看，目前人民幣匯率比較穩定，美元處於減息通道，匯率不構成很強的約束，而內部自2025年以來，銀行淨息差已經出現企穩跡象，2026年還有規模較大的3年期及5年期的長期存款到期。

定向減息穩定銀行淨息差

他稱，此次下調各項結構性貨幣政策工具利率，都有助於降低銀行付息成本，穩定淨息差，降息創造一定空間。他又指出，此舉完善結構性工具並加大支持力度，進一步助力經濟結構轉型優化。

去年貨幣金融政策支持實體經濟效果明顯

另外，鄒瀾表示，從2025年全年金融數據看，貨幣金融政策支持實體經濟的效果明顯，金融總量保持較快增長。2025年12月末，社會融資規模存量同比增8.3%，廣義貨幣（M2）供應量按年增8.5%，明顯高於名義經濟增速。信貸支持力度持續較強。

2025年社會融資規模增量中，債券等貸款以外的融資方式佔比已經超過50%，金融供給側結構性改革成效顯著。