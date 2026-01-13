日美財長憂慮日圓貶值 每百兌港元跌至「4.91算」 分析料一個位成干預關鍵

日本財務大臣片山皋月與美國財長貝森特在華盛頓舉行雙邊會談，並對日圓單邊貶值表示擔憂，但有關言論未能阻止日圓走弱，其中美元兌日圓曾高見158.59，即日圓跌至近18個月低位；每百日圓兌港元則約「4.91算」。

提出一些稀土供應鏈建議

片山皋月表示，在華盛頓舉行的會議上，向貝森特表達了日本對日圓單邊貶值的關切，以及對日圓疲弱的擔憂；她又提到，具森特也表達了同樣的擔憂。此外，片山皋月也闡述了日本對於中國出口管制政策的立場，並提出一些關於稀土供應鏈的詳細建議，包括可能的稀土價格下限。

日圓160水平受密切關注

另一方面，據彭博引述SMBC日興證券外匯及利率策略師Rinto Maruyama指出，「貨幣干預風險可能會再次成為關注焦點」，認為日圓160水平將作為干預線而受到密切關注。報道又提到，2024年日圓匯率在160附近波動時，日本當局曾四次干預外匯市場，大致確定了未來可能採取行動的參考點。