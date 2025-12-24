國資委籲明年國企改革「再上新台階」 加強上市公司質量和市值管理

據內媒報道，國務院國資委主任張玉卓在2025年度中央企業負責人會議上表示，國企改革深化提升行動的主體任務已基本完成，2026年將在新起點上推動改革「再上新台階」。他強調，要加強上市公司質量和市值管理，並大力推進戰略性、專業化重組整合和高質量併購。

首11月央企增值9.5萬億

在經營效益方面，央企表現總體平穩。數據顯示，今年首11個月，央企實現增加值9.5萬億元（人民幣，下同），按年增長1.4%。張玉卓指出，面對複雜經濟環境，2026年將多措並舉穩經營、提質效。

他要求央企要「向內挖潛」，做好全面預算管理及成本管控；同時要精準捕捉潛在市場需求，培育文旅、數字、健康等消費新場景。在投資布局上，首11月央企完成固定資產投資3.3萬億元，張玉卓提出，明年要以有效投資積蓄潛力，靠前謀劃一批重大項目和標誌性工程。

發力新能源等重點領域

結構調整方面，張玉卓提出要以高質量編制實施「十五五」規劃為抓手，促進國有資本「三個集中」。一方面堅持傳統產業轉型，另一方面接續發力新能源、新能源汽車、低空經濟、量子科技及6G等重點領域。他更明確表示，要大力推進戰略性、專業化重組整合和高質量併購，但同時提醒要「平衡收益和風險」，積極獲取核心要素。

首11月研發投入近9000億

科技創新方面，今年首11個月，央企研發投入達8,901.6億元，研發投入強度達2.62%。張玉卓表示，明年將堅持科技創新和產業創新融合發展，統籌推進技術攻關、成果轉化和人才生態建設，更好催生新質生產力。