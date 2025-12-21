Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地推互聯網平台價格行為規則 不得誇大宣傳補貼金額

宏觀經濟
更新時間：08:41 2025-12-21 HKT
發佈時間：08:41 2025-12-21 HKT

國家發改委、市場監管總局和國家網信辦發布《互聯網平台價格行為規則》，要求平台經營者、平台內經營者不得利用平台規則、數據和算法等手段，相互串通，操縱市場價格；平台經營者應公平公正開展補貼促銷，不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度。

明年4月起施行

《行為規則》將自明年4月10日起施行，其中明確平台經營者、平台內經營者依法行使自主定價權，合理制訂價格；不得捏造、散布漲價訊息，哄抬價格，推動商品價格過高上漲。

平台經營者應當根據商品或者服務的價格、銷量、信用等以多種方式向消費者顯示商品或者服務的搜索結果。

不得低於成本銷售商品 排擠對手

平台經營者開展競價排名或者提供排名推薦服務的，應當向參與競價的平台內經營者告知搜索排序、推薦和競價排名的規則。

《行為規則》指出，平台經營者、平台內經營者不得以排擠競爭對手或者獨佔市場為目的，以低於成本的價格銷售商品或者提供服務。
 

