Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國減息｜點陣圖反映官員分歧加大 大行料減息步伐視就業數據、新主席人選

宏觀經濟
更新時間：16:33 2025-12-11 HKT
發佈時間：10:51 2025-12-11 HKT

美國聯儲局一如預期減息0.25厘，目標利率區間降至3.5厘至3.75厘。對於明年減息前景，多間大行及機構表示，仍要觀察未來就業市場，以及特朗普提名的新任聯儲局主席人選。

 

中銀香港：不排除明年減息多於一次

中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪指出，會議中有三位官員投反對票，加上利率點陣圖利率預測的分佈，均反映官員取態出現明顯分歧，明年是否只減息一次，仍需觀察未來就業市場情況。

利率點陣圖及利率期貨均顯示，美國明年仍處於減息週期，但兩者所顯示的減息幅度則有所不同。利率期貨於會議前後的變化不大，市場預計明年將減息兩次，合共 50 基點，且較大機會於上、下半年各一次。反觀利率點陣圖，官員對明年利率預期的分歧較早前明顯擴大：七位官員認為無需減息、八位官員支持至少減息兩次、四位官員則支持減息一次。由於早前美國聯邦政府停擺導致部份就業報告延後公佈，若後續數據顯示美國就業市場疲軟，不排除明年減息次數多於一次。

此外，張詩琪預期美國的滯脹風險有所下降。聯儲局上調明年經濟增長預測至2.3%，同時下調個人消費開支平減指數至 2.4%。聯儲局主席會後更表示，在貿易政策未有明顯改變下，預期商品通脹將在第一季見頂。由此可見，聯儲局對通脹的憂慮較早前減輕，並對未來經濟增長具信心。在維持穩定物價及穩健就業的雙重使命下，未來減息步伐將取決於就業數據的改善情況。

駿利亨德森：觀望姿態等待新任主席

駿利亨德森投資環球短存續期及流動性主管兼投資組合經理 Daniel Siluk表示，美國聯儲局主席鮑威爾在記者會上再次強調這一立場，指出委員會認為今日的降息是「審慎的調整」，而非新一輪循環的開端。經濟展望摘要（SEP）同樣展現鷹派基調。2026 與 2027 年的成長預測略微上調，2026 年的通脹預期略微下降，失業率在中期展望中保持穩定，顯然不是進行激進寬鬆的情況。政策利率中位數點陣圖維持不變：2025 年為 3.6%，2026 年為 3.4%，顯示未來每年僅有一次降息。長期預期則維持在 3.0%。此舉反映聯儲局有信心通脹將降溫而不破壞經濟成長，同時也表明進一步降息的門檻極高。在鮑威爾強調耐心而委員會意見分歧的情況下，聯儲局將以觀望姿態進入 2026 年，並等待新任主席的到來。」

富達國際：聯儲局釋鷹派減息

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，議息聲明稿刪除了關於進一步降息的前瞻指引，再加上官員分歧加大，使本次減息帶有鷹派色彩。不過，重新啟動每月 400 億美元國庫券購買的量化寬鬆（QE），以及點陣圖顯示明後兩年仍預期減息，這些訊號表明 FOMC 內部仍有相當多成員認為利率在達到中性水平前仍有進一步下調空間。

展望未來，預期市場利率走勢將愈來愈多由圍繞特朗普總統所提名的新任主席人選的揣測所決定，而非陸續公布的經濟數據。在 2026 年基本情境中，預期特朗普政府將任命一位非傳統的鴿派聯儲局主席，其主要目標是進一步降低利率；雖然此情境已開始被市場消化，但非傳統鴿派主席對長天期利率構成的風險仍被低估。

儘管部分官員立場分歧加大，但近期通脹與就業數據同步放緩，支持聯儲局延續減息循環。市場正等待下任主席人選，而從2026年票委組成來看，預期貨幣政策仍偏寬鬆。在此環境下，富達國際對股市維持「加碼」立場，特別看好日本與新興市場股票。全球政府公債則保持「中立」，主要因美國經濟韌性與財政赤字，限制美債殖利率下行空間。

嘉信理財：反映就業憂慮加深

嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，此舉反映當局對就業市場疲弱的擔憂有所加深，即使通脹還高於2%的目標，仍認為有需要對經濟提供支持。他指出，聯儲局透過預先採取行動，在面對日益增加的下行風險時，尤其是當全球增長持續疲弱及政策不確定性依然存在，發出了審慎的信號。對投資者而言，這是一次經過深思熟慮的政策調整，而非急劇的轉向。儘管減息可能為風險資產帶來短期支持，並可能令季節性的聖誕升市出現，但隨着市場評估其對日後政策及整體經濟前景的影響，市場波幅很可能持續高企。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
7小時前
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
7小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
02:45
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
2小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
1小時前
00:27
中環歷山大廈女子廁所誕嬰 與BB一併送院
突發
2小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
2025-12-10 16:07 HKT
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
18小時前
連鎖酒樓晚市再出擊！$18起歎羊腩煲/燒鵝/龍蝦伊麵 全線分店5:30pm起供應
連鎖酒樓晚市再出擊！$18起歎羊腩煲/燒鵝/龍蝦伊麵 全線分店5:30pm起供應
飲食
23小時前