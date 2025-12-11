Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國減息｜特朗普再轟鮑威爾「硬頸」稱減息幅度小 應該「至少翻一番」

宏觀經濟
更新時間：09:51 2025-12-11 HKT
發佈時間：09:51 2025-12-11 HKT

美國聯儲局雖然一如預期減息0.25厘，但美國總統特朗普周三再次批評聯儲局鮑威爾「硬頸」，減息幅度「相當小」，應該「翻一番，至少翻一番」。他又指，周三將與前聯儲局理事沃什會面，進行聯儲局主席繼任人選的面試。

相關文章：美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次

美國減息｜或兩周內宣佈儲局主席接任人

據外媒報道，特朗普表示並未要求聯儲局主席接任人作減息表態，但說自己的觀點是「我們的利率應該低得多」，又指「我基本上很清楚自己想要找甚麼人，再說一次，我要找的是在利率上誠實的人」。此外，特朗普表示，可能在未來兩周內宣布有關決定。

特朗普認為，「我們得有這樣的觀念，當一個國家勢頭不錯的時候，不要去扼殺成長」，但認為「他們就是這麼做的，他們扼殺成長」。

目前國家經濟委員會主任哈塞特被視為聯儲局主席接任人的首要人選，特朗普也多次暗示這一結果。不過，他在人事決策上常常出人意料，任何揣測在正式提名公佈之前都不能算「板上釘釘」。

另一方面，哈塞特亦認為，聯儲局仍有很大減息空間，並需要進一步減息，認為可以減息半厘、甚至更多。

 

