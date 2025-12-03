大埔宏福苑五級火｜渣打推4項應急支援 提供現金援助及免息緊急貸款

渣打銀行取消本月舉行的客戶節慶活動，將相關預算撥為額外捐款，同時向員工進行募捐，承諾對籌得的善款作等額配對，支援未來的重建工作。另外，渣打將推出4項應急支援措施，進一步協助受影響人士渡過難關。

夥保誠設20000元現金援助

一是與保誠保險合作，共同向因大埔火警仍然或曾經留院的每名合資格傷者提供一次性的20,000元現金援助，詳情將稍後於該行及保誠保險的官方網頁公佈。

二是為受影響的現有客戶提供高達50,000元、長達24個月的免息緊急貸款，協助其應付即時的開支需要；同時為受影響客戶的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的6個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，以減輕即時資金壓力。

專責小組每日檢視客戶需要

三是派出專責支援小組每日檢視客戶需要。由管理層領導的專責支援小組每日按最新狀況及受影響客戶的需求，檢視各種支援措施，以迅速回應客戶的迫切需求。大埔分行亦會派駐保險及按揭專責小隊，即時處理保單及樓宇按揭相關的查詢。

四是計劃按情況安排流動分行到受影響人士的應急住宿地區，以提供基本銀行服務，相關詳情會適時於網頁和社交媒體公佈。

連同早前承諾捐予「大埔宏福苑援助基金」的1,000萬元，渣打將繼續密切關注受影響人士的需要，適時支援災後復元工作。

此外，渣打提醒公眾要時刻保持警惕，防範不法之徒借機行騙，若接到自稱銀行職員來電時，應核實來電者身份，切勿對可疑人士透露個人和銀行帳戶資料、密碼等敏感資訊。