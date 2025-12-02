港零售業需升級轉型 商場用會員數據精準推送 Keeta料宵夜外賣成增長點｜中國宏觀經濟論壇

隨著港人北上消費、內地品牌加速進駐香港，本港零售業面臨性價比與服務體驗的雙重挑戰，香港中小型企業聯合會主席鄭仲邦、新地The Point行政總裁吳秀美、Keeta香港連鎖業務負責人李思達及數碼港人工智能與數據科學總監嚴滌宇在星島「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」上，共同探討如何破局，認為香港品牌需要升級轉型，借鑒內地經驗及科技手段提升業務競爭力。

新地旗下26商場擁300萬會員

作為商場營運者，吳秀美指新地旗下有26個商場，需不斷學習及優化內地經驗，包括引進多元化的小眾餐飲品牌、推進數字化營運，又參考內地「一部手機走天涯」的做法，改進以往排隊領取泊車優惠的做法，實現點觸式泊車，以及在線上App點按就可快速領取優惠。

另外，商場基於300萬會員的消費行為進行精準推送，未到商場已提升體驗，並優化寵物友好設施和親子活動空間，打造休閒及娛樂於一體的「第三空間」，以及推出「金會員計劃」，提供優先服務，提高客戶黏性。

Keeta用AI了解新客聚集區

李思達就指出，當前競爭環境其實也提供了機遇，Keeta正與1.5萬個商戶合作，數量較去年增長，外賣需求也翻倍增長，並正致力於用數字化方式提升效率。他認為，科技要服務商戶和消費者，例如Keeta運用AI技術幫商戶了解新客所聚集的區域、配送時間預測上也逐步更準確。

他又指，留意到不少品牌正努力做線上推廣，也有商家為強化品牌效應，推出聯名IP的創意產品，吸引新的「信徒」來激發需求。另外，他指宵夜將是外賣新的增長點，下一步可通過延長營業時間拓展宵夜時段的經濟。

未來營銷對象或是「AI助手」

嚴滌宇亦讚同善用「炒菜機器人」等科技手段，能幫助商戶減輕營運負擔，並指善用AI需要數據庫支撐，下一步商戶可以通過善用聊天和點單數據來整合客戶，例如將WhatsApp的下單記錄成為原始數據庫。他進一步表示，2025年是Agentic AI的元年，更有權威機構預言到2030年，15%的商務決策將由Agentic AI完成，未來市場營銷對象將不僅僅是顧客，還將會是AI助手。



