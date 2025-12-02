人民幣料創近5年最佳表現 無懼中美貿易緊張 分析料明年升穿「7算」

市場對中國資產和經濟的樂觀情緒日益升溫，蓋過了對中美貿易緊張局勢的擔憂，令人民幣有望創下5年來最佳年度表現。美元兌離岸人民幣今早曾報約7.07水平，以年初至今計，人民幣匯價升值近4%。此外，分析師普遍看好人民幣2026年的前景，其中高盛上月也上調了預測。

兩輪貿易戰表現截然不同

據彭博報道，今年人民幣表現與2018年爆發第一輪貿易戰期間截然不同，當時市場猜測中國將壓低人民幣以支持經濟增長，匯率從當年3月高位下跌超過13%至2019年9月的低位。雖然今年4月美國總統特朗普引發關稅風波期間，人民幣亦一度走貶，在年中時亦因經濟增長乏力而受壓，但到了8月，隨着全球風險情緒回暖，人民幣開始回升。

報道提到，中國應對今輪中美貿易戰的策略與特朗普第一任期內有所不同。由於中國經濟在2018至2019年嚴重依賴美國消費者，其選擇十分有限；但如今中國出口多元化，拓展了「全球南方市場」，而且鞏固了在稀土等關鍵供應鏈中的主導地位。

人民幣回升的同時，美元下跌也帶來了一些幫助。在美國政策不確定性和預算赤字擴大的擔憂下，彭博美元現貨指數今年以來已下跌約7%。

分析料人民幣還有升值空間

紐約梅隆銀行駐香港的亞太區高級市場策略師Wee Khoon Chong認為，人民幣還有升值空間，從技術層面預測，美元兌人民幣將在2026年某個時候升至1美元兌7元人民幣，而指「穩定、強勢的人民幣」對於維護市場和投資者的信心至關重要。

此外，高盛上月上調了對在岸人民幣的預期，理由是看好中國出口和經常帳盈餘，並指人民幣可能在3個月左右升至6.95，並在一年內達到6.85。