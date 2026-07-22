仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮

有子女在網上發公開信哀求父母找工作，引發大批網民關注熱議，公開信抬頭寫「致各位Full time父母」，即那些全職在家照顧子女的父母，直指全職父母若沒有自己的生活重心，會對漸漸長大的子女造成極大精神壓力，甚至形容這種母愛或父愛「令人窒息」。

仔女崩潰大控訴：「呢啲愛太窒息」

該名為人子女的樓主透過社交平台Threads在公開信中劈頭即表示：「得罪都要講句，勸各位full time父母做到小朋友上小學就好翻社會做嘢，簡單做個超市part time都好，同翻個社會連接翻。」樓主苦口婆心地勸告，即使家長堅持繼續全職照顧家庭，也必須培養「湊仔煮飯以外嘅細藝」，並且「一定一定一定要keep住留意世界發生咩事」。樓主更直指，若身邊只有「目光短淺師奶朋友」，不如去「聽下Podcast聽電台知多啲唔同觀點」。

樓主在文末道出辛酸，直指父母不應在子女長大後，依然將他們當成嬰兒般關注：「唔好仔大女大有自己生活個陣仲係到當仔女係BB咁關注同無知，係到問人哋忙咩，呢啲『愛』真係太窒息好辛苦」，最後更以「一位就嚟窒息嘅仔女上」作為下款，暗示那正是她本人正經歷的情況。

樓主形容母親的關心令人「勁唔舒服」

樓主其後在回應網民時，進一步吐露更具體的苦況，樓主形容自己的母親是「懶得接受新事物，記憶佢有做過下散工，但都做唔長」，更無奈表示這種令人窒息的關心是「勁唔舒服，積埋積埋，最慘係佢無惡意但聽者有心」。最令樓主感到恐懼和心酸的一幕，是曾見過母親聽著內地著名歌曲《時間都去哪兒了》流淚，樓主直言當時覺得「好驚」：「心酸成咁你生我出嚟為乜」、「其實呢啲人生小朋友之前有冇好好過自己生活，好可怕」。

內地媒體過去曾訪問《時間都去哪兒了》創作者，據報導指出，這首歌的主旨是感嘆光陰似箭與父母的無私奉獻，創作者為母親慶祝60歲生日後有感而發，僅花一小時便寫下這首樸實細膩的詞。

父母的受變壓力！同病相憐網民：父母將子女當畢生成就

公開信瞬即引發網民熱烈討論，反應兩極，當中不少網民表示與樓主同病相憐，深表認同，更措詞嚴厲地批評在子女長大後，仍在家做全職父母的家長是「自私」。有網民形容這類失去自我重心的家長十分可怕：「控制狂如果唔返工，會更加腦塞......」。

有網民則慨嘆華人社會的父母喜歡將子女當作畢生成就，甚至變成情緒勒索：「所以我係唔支持啲人生小朋友，就覺得自己付出好多比小朋友，然後到佢地長大後就必須作出相應回報，勁恐怖」、「世上只有媽媽好+你是佢畢生的成就。為咗你，佢犧牲咗一切等等等等」。

「有冇工返」非關鍵？網民：癥結在於父母性格

不過，另一批網民則認為父母令人窒息的根本原因在於「性格」而非「是否全職」。有網民列舉自身經歷直指有長輩即使「一直有返工返足幾十年，都好有控制慾同好令人窒息」。

網民分析，許多在職父母下班後依然封閉自我，不願接觸新事物，同樣會與社會脫節；反之，資訊發達的年代，全職父母在家只要願意上網看新聞、培養個人興趣，隨時比日夜加班的打工仔更貼近社會脈搏。

父母應如何優雅地放手？全職媽媽現身分享：「距離產生美」

帖文帶來更深度的討論：當子女逐漸羽翼豐滿，父母應如何優雅地放手，找回屬於自己的人生價值？不少全職媽媽亦有留言現身說法，有育有兩名兒子的全職媽媽留言安慰樓主，分享自己雖然一直做全職主婦到兒子升中才重新做兼職，但期間不斷聽網台、學習新事物，並保持與年輕人交流，因此重返職場時並未感到脫節。

她認為關鍵在於父母是否願意接受時代改變，以及接受小朋友長大後不再黏著自己，「距離產生美，適當保持距離，大家都會舒服啲，磨擦少啲」，並鼓勵樓主：「你上得黎講，都知道你真係好辛苦，嘗試下慢慢心平氣和地將你既感受同父母講... 起碼你講出嚟，唔好屈住屈住，加油呀！」

她並建議樓主嘗試心平氣和地向父母表達感受，適當的距離才能產生美。這番說話令樓主大受感動，回覆道：「睇到你留言秒喊咗，多謝你唔使問都一句安慰到我」。

樓主回應：明白改變唔到 只想講出來「抖啖氣」

另外，有網民又認為樓主「身在福中不知福」，指全職父母每日面對做不完的家務、買餸煮飯，其實已經非常忙碌；有網民更指出樓主若覺得自己已經長大，大可出外賺錢供養父母，將父母付出的金錢、時間與青春還給他們，否則沒有資格嫌棄父母的關心。

面對各方意見，樓主坦言明白難以改變父母的性格與思想：「其實屋企咩問題自己知，都接受咗改變唔到父母嘅性格同思想，只係Threads都係一個公海唔透露咁多，大概地講幾句當抖啖氣」。

來源：Threads

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