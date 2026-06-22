「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮

踏入大學畢業求職季，有應屆畢業生在網上分享，指自己剛畢業已覓得一份月薪兩萬多元的銀行工作，卻被家人狠批人工低，並揶揄道「周街都50K fresh grad」「係咪諗住住劏房？」，離地程度令一眾網民嘩然，樓主的父母真實背景其後曝光更掀起熱議。

入職兩萬被踩「住劏房」 父母狂拋「50K神話」

樓主在帖文中劈頭便直斥家人「有病」，坦言自己雖然獲得的offer薪酬不算極高，但家人卻對此嗤之以鼻，質問這個薪水「係咪諗住住劏房」，甚至大舉踐踏其自尊，連環追問他「有冇後悔細個唔讀好啲書」。

樓主無奈表示，家人總愛將他與別人比較，更拿出政府Officer作標準，認為新鮮人入職理應有五萬月薪，「話咩周街都50k fresh grad」，令他在家中倍感壓力，直言家人的說話「好X un耳」。

揭開高薪父母真實背景：「錢就搵到嘅」

帖文引發關注後，樓主在留言區進一步揭開這對「離地父母」的超狂背景，令網民瞬間「秒懂」為何他們會如此口出狂言，樓主透露，父母原來是公務員，因此才會盲目地將「政府Officer Fresh Grad 真係50k」視為社會的常態標準。

樓主又直言父母的「學歷就真係唔高」，但勝在「錢就搵到嘅」。他指父母目前的月薪大約是他的兩倍（即四萬多元），加上他們身邊的朋友全部都是高薪一族，導致父母心態膨脹，「成日睇唔起好多人」，他們將這套價值觀套用在剛畢業的親生仔身上，難怪會衍生出這場家庭公關災難。

網民感同身受：搵到工已經要「劏雞還神」

樓主的遭遇惹起網民熱議，不少網民認為現時市道極差，有同為應屆畢業生的苦主留言分享慘況，表示自己日日寄出大量履歷，面試了五、六間公司最後依然「0 offer」。有網民感嘆：「家陣畢業唔變失業已經好好運」、「呢個時勢Fresh grad有過20K仲想點？」有家長級網民更直言，如果自己的孩子現在能找到全職工作，已經要「劏雞還神」了。

至於樓主家人堅信的「Fresh grad 50K」神話，不少網民嘲笑樓主的家人是否上網太多，紛紛調侃：「你屋企人連登仔？」、「Fg50k不嬲笑話聽」，直指沒想到網絡meme竟然會弄假成真，有網民提議樓主作出反擊，叫家人自己去市面上找找看有沒有五萬起薪的初級職位。

有網民則鼓勵樓主「人比人比死人，做好自己咪得囉」，認為在現時艱難的求職市道下，與其盲目追求長輩眼中虛無縹緲的「50K神話」，倒不如學懂調整心態，腳踏實地累積經驗，或許來得更實際。

樓主高EQ回應 反擊「道德判官」

面對網民的熱烈討論，樓主亦積極回應，展現出相當高的EQ與現實感，他坦承自己只入職普通銀行而非MT/GT，而身邊確有不少朋友一畢業就入職投資銀行（iBank），但他其實並不抗拒比較：「有比較我覺得仲好添，有目標比我追」，他介意的純粹是家人尖酸刻薄的語氣。當有其他應屆畢業生大呻零Offer好迷茫時，樓主更反過來安慰對方：「20k 以下一定有嘅。」

不過，少數網民亦留言批評樓主鬧家人「有病」是粗俗和修養有限，更指「人生中會要你還好多嘢，包括你的福氣」，對此，樓主毫不客氣地霸氣反擊：「純粹無聊出個po，呢度玩法唔係Facebook，同埋我唔係要人認同，你批唔批準啊老師？」樓主更直言：「我無修養，不用情勒我」、「好啊好啊，我唔使咁長命」，大力反駁這些化身道德判官的網民。

最惹笑的是，樓主在吐盡苦水後，趁著帖文人氣高企，竟務實地留言問大家：「順便問下大家啲mpf點揀」，引來一眾網民認真給予投資建議。

來源：giraffe.2876714＠Threads