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以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:26 2026-06-10 HKT
發佈時間：10:26 2026-06-10 HKT

不少父母為了讓子女贏在起跑線，都會大灑金錢送仔女到海外留學，不過，一名年輕港女在社交平台大吐苦水，指自己花費了母親大量金錢到加拿大讀中學，回流香港報讀大學卻慘遭「滑鐵盧」，事件引起大批網民熱烈討論。

赴加讀高中以為贏在起跑線？港女回流報三大全軍覆沒 驚覺燒錯錢

帶85分自信回流 報三大神科食白果

事主在帖文中一門始即表示自己「要放下負」，她透露由中四開始便遠赴加拿大就讀中學，目前就讀Grade 12（第12班），並以Non-JUPAS（非聯招）方式回流香港報讀大學。她原本以為自己考獲83%至85%的平均分「都OK」，更滿心歡喜地報讀了浸大、城大的傳理系以及中大的社工系。

怎料三大熱門學科至今毫無音訊，最終只有副學士（Asso）課程向她招手。面對零大學Offer的窘境，樓主直言感到好絕望，更自責地表示：「覺得自己真係好廢，嘥晒阿媽啲錢」，懷疑自己已經升學無望。

網民踢爆殘酷真相：85分喺外國即係墊底

帖文引來大批網民關注，對於樓主自認成績「OK」，不少熟悉海外升學機制的網民毫不留情地戳破殘酷真相，直指「其實83-85% 入大學算低分」、「個成績連大學基本95%都唔meet，點收你」。

網民分析指，由於加拿大高中沒有統一的公開試，主要依賴校內評分，加上近年香港Non-JUPAS的競爭極大，吸引了大量內地生及其他國際學生競爭，因此香港的大學對加拿大回流生的要求極高，通常「視90%+為基本」，甚至有考獲97%高分的尖子都未必獲錄取。有網民更坦言，以樓主的分數，即使留在加拿大也未必能入讀頂尖大學。

揭心酸回流原因：無錢留低

面對網民質疑為何不索性留在加拿大升讀大學或大專（College），樓主無奈道出心酸原因，坦言自己並非加拿大公民，無法申請當地的學生貸款，面對高昂的國際學生學費，她大嘆：「冇呀，屋企冇錢繼續喺加拿大讀」、「冇辦法，依家屋企負擔唔到，唯有返香港讀」。

焗讀Asso成人生交叉點？網民意見兩極

既然大學之門暫未開啟，究竟應否退而求其次入讀副學士（Asso）？網民對此意見兩極，有過來人大力鼓勵樓主，指只要英文底子好，在香港讀副學士絕對有優勢，直言「入asso會橫殺，容易考得返入三大」，又指身邊有不少朋友讀完兩年副學士後成功銜接八大，甚至最終以一級榮譽畢業。
不過，有網民則極力勸退，警告香港的副學士競爭極大，讀書壓力隨時比外國更大：「千奇唔好asso！！寧願你Canadian college再繼續non jupas，香港asso俾分唔同加拿大，難過加拿大。」

留學光環破滅？網民送暖：眼界用錢買唔到

雖然現實狠狠地給了樓主一巴掌，但不少網民亦紛紛送上暖心安慰，勸她不要過度自責，認為留學的價值不能單靠一張沙紙衡量：「雖然你父母冇錢再供你讀上去，但係俾咗兩年你去外國留學，你個世界觀已經唔同咗，第日你望返轉頭，你唔會後悔㗎。」

網民勉勵樓主，一個人的價值並非用成績分數去衡量，無論最終選擇重讀、升讀副學士還是投身社會，只要保持積極態度，過往在海外累積的見識和眼界，絕對不會白費。

來源：Threads

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