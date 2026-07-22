全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮

有網民分享其一名在中環上班的高薪族朋友，與妻子合計月入高達16萬元，本應是令人羨慕的「中產天花板」，卻直言自己「活得像個乞丐」，每個月均活在極度焦慮之中，更無奈表示自己只要一失業三個月，「全家就會立刻破產」，樓主透露其朋友的開支清單，引發熱議。

從事金融科技仍面對殘酷現實：「我而家連病都唔敢病」

樓主在帖文中表示，其朋友在金融科技（Fintech）行業工作，是他的中學同學，日前和這位同學聚舊，對方一座下便大呻：「月入8萬，但我活得像個乞丐。」該朋友透露和妻子合共月入高達16萬元。

樓主表示，表面上這對夫婦過著標準中產的體面生活，但這位朋友繼續訴苦，「但佢坦白，佢每個月都活在極度焦慮之中」，他們趁著「2026 年上半年樓市回暖，衝入市買咗港島區兩房，放假去日本、出入揸車」。

這位朋友又向樓主透露一張令人窒息的開支清單，詳細列出這16萬元月薪的去向：「每個月供樓5萬、兩邊長老家用3萬、個仔讀國際幼稚園連興趣班3萬、兩部車加雜費2萬。」單是這四項核心開支，每月已燒掉13萬元。樓主形容，扣除稅項後，他們每個月根本所剩無幾。

龐大的固定開支將這位金融才俊壓得喘不過氣，他向樓主苦笑傾訴：「我而家連病都唔敢病。雖然聽講話可能減息，但依家息口企得咁硬，只要我一失業，現金流斷三個月，我全家就會立刻破產。」他更痛定思痛地感嘆另一項沉重開支是「買樓上車」長輩常說租金破頂不如買樓，但他則形容自己是「賣身30年，變成了銀行嘅終身高級奴隸」，因為一供樓，就意味著「放棄了轉職嘅勇氣、創業嘅機會、去旅行嘅自由」。

網民：「當自己有61萬咁洗！」

帖文引發熱烈迴響，反應兩極，有部分苦主留言表示身同感受，大呻自己月入十二萬一樣是「月光族」，同樣面對供樓及養家重擔。但不少網民均認為事主是「自己攞嚟」，直指一切皆是過度消費惹的禍。有網民直斥他們無人逼迫買貴樓和讀國際學校，給予三萬元家用亦太多，而在香港養兩部車更是極度奢侈，嘲諷指他們「月入16萬但當自己有61萬咁洗，當然無錢淨」。有網民又認為，中產變窮人通常是因為買車、讀國際學校和老婆不工作，並直指「無咁大個頭唔好戴咁大頂帽」。

有網民感嘆，這正是社會設定的「中產套路」與怪獸家長的比較心態作祟，令許多人不知不覺被這些「標配」綁架，每個月硬生生地支出龐大費用。

被質疑「AI作故」 樓主現身反擊

有網民則質疑故事的真實性，直言是「AI文」、「作咁細，下次寫大啲」，認為在金融圈工作不可能對風險管理如此毫無概念，對於作故仔的批評，樓主並未退避，反而親自現身多則留言中逐一回應。

樓主表示，他分享這朋友的情況，背後想探討的正是社會上這種「集體內耗與批判」的能量，認為當大家生活緊繃時，一見到同類話題，防禦機制就會不自覺打開。他又表示，這對夫婦遇到的問題其實是社會的縮影：「社會預設嘅『成功模板』太深蒂固，唔跟住走就好似變咗異類咁。」他解釋很多時現實是被社會和身邊環境逼著走，不知不覺被「中產套路」綁架，「等發現太重負擔嗰陣，已經好難拔返個腳出嚟」。樓主同意很多時現實是被社會同身邊環境逼著走，本質上就是被「中產標籤」綁架，為維持表面風光而犧牲了靈魂、健康同自由。

來源：hk.saving.secrets@Threads

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