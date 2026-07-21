大學畢業裸辭後送外賣 33歲港男陷迷茫：每日賺500蚊先敢下線｜Juicy叮

一名90後的香港中文大學畢業生在網上發文分享自己裸辭後成為外賣「步兵」的辛酸與迷茫：「假假地都係中大畢業，做咗十年終於頂唔順裸辭，發現世界已無我容身之處」，觸動了無數網民的心弦，在網絡上引發熱烈討論。

一張$521.26的截圖：是收入也是尊嚴

這位網民坦言為了匿名，特意開設「小賬」（分身帳號）來分享心事。他在帖文中以「無前途既行業」來形容送外賣之前的工作，指自己投身了這個的行業十年，最終身心俱疲選擇裸辭。但失業後的自由並未帶來解放，反而是「無收入既感覺好恐怖」，讓他陷入了對未來的迷惘。

為了不觸動積蓄，他選擇成為一名外賣步兵，「每日就係做步兵，行到腳抽筋，每日賺到500蚊先敢下線。」他隨帖文上載了一張手機截圖，截圖顯示，時間已是晚上11點21分，他當天完成了21張訂單，收入為$521.26，剛剛達到他給自己設定的「下線」目標。

迷茫中掙扎 從「Poor」到「Rich」

帖文發出後，他的人生低谷被網絡放大了，卻也收穫了意想不到的溫暖，有網民留言「文字有力量」，建議他將網名由「Poor」改為「Rich」，他聽從了這個建議，在掙扎中尋求一絲正能量。他澄清自己並非自卑，而是「迷茫」，不知道自己想做什麼。

隨後，他陸續更新自己的「步兵」日記，他看到招聘活動助理要求「30歲以下」，33歲的他自嘲「諗諗下自己都笑咗出嚟」；他也記錄下大雨送外賣的狼狽：「部（收外賣單的）機響個不停，爆單唔代表賺得更多......一隻手擔遮一隻手拎兩袋外賣」，僅僅因為遲到三分鐘，就被平台扣掉三元的準時獎勵，他嘆息：「三蚊買唔到一罐可樂，但買到我的尊嚴。」當晚市慘淡，三小時僅接到四張單時，他捨不得吃好的，一份「KFC窮人恩物39蚊雙扒餐」便是一頓。

網民：「英雄莫問出處，搵食啫！」

樓主的帖文迅速在網上發酵，大量網民湧入留言送上鼓勵與建議，許多網民表示，「職業無分貴賤」，「靠自己雙手搵食」就值得尊重。有同樣是「三大」畢業的網民分享自己也做過外賣，直言「搵食啫」；有網民亦感同身受地說：「當你講得出假假地都係中大畢業呢幾隻字就知你仲未放得低個自我。」

不少網民又認為樓主「馬死落地行」的態度是「真漢子」，「大丈夫能屈能伸」，有網民寫道：「你行到呢一歩，證明你無放棄你自己。」不少網民又提出實際建議，從考保安牌、轉做電單車手、投身建造業，到利用學歷優勢為人補習。其中一位建議投身建造業的網民，更分享自己「新入行3個月唔夠，每日扶梯、遞工具，剩袋$8XX/日」，樓主也虛心請教入行方法。

來源：Threads

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