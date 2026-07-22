打工仔壓力爆煲「做做下嘢喺度喊」決心裸辭 網民分享求職市道現況掀熱議｜Juicy叮

有網民在社交平台發文大呻自己「返工返到精神失常」，最終決定裸辭，樓主請教廣大網民分享目前求職市場現況，掀起熱烈討論，樓主亦不禁陷入兩難局面。

有網民分享「500人爭一職」猶如「男人追女仔」

該名打工仔在帖文中透露，自己工作壓力大到崩潰，甚至會「做做下嘢喺度喊」，經過深思熟慮後，終於鼓起勇氣遞上辭職信，預計本月正式離職。樓主原本打算趁機好好休息，修復身心後再重新出發去找工作。不過，樓主耳聞現時市道極差，聽聞有其他求職者自三月裸辭後，寄出過百份履歷卻只獲三次面試機會，最終更是石沉大海無回音。這殘酷的現實讓樓主開始質疑自己的決定，直言現在的處境簡直是「橫又死直又死」。

帖文引發大批網民留言分享，有曾求職的網民形容現時競爭極度激烈，直指一份行政工作「舊年睇500+人爭，今年應該再癲啲」；有網民又大爆現時細公司通常都有二、三百人爭奪一個職位。有網民更以男女關係作生動比喻：「而家個市況就好似男人追女仔咁，女仔大把人approach，可以慢慢選擇，但男人就不斷被reject咁失望而回。」這番言論令樓主無奈感嘆「世道艱難」。

百份CV石沉大海 「6份in冇offer」

有網民又分享自己數個月的空窗期，坦言「裸辭咗2個月，都Sd過百份，只有一個面試」；有網民又指自己「send左50份cv，有6份in，未有offer」，慨嘆僱主「唔急住出offer畀人，要人一個禮拜通知慢慢等」，令求職時間大幅拖長。

有網民又分享自己四月底裸辭後一直見工，經歷過多次看似順利的面試：「有啲係真係line manager當場叫我返去等hr比offer，有啲我又覺得大家相談甚歡，有啲甚至最尾問哂我係咪下個禮拜返到，但一個offer都冇。」這種反覆的期望落空令他大受打擊：「越搵越灰心，個人開始麻木......見咗起碼十間，十間都唔比offer，開始懷疑自己。」

有求職者又大吐苦水，指自己見工時遇上面試官「0誠意，望來望去，完全無睇過你cv，無心聽你講野」，甚至發現工作性質「與個JD（Job Description）極大差距」，最後更想推卸「out of the JD」的「孭鑊位」給新人，令人深感無奈。

求職難易度取決於行業 有網民「4份面試4份都請」

不過，求職市道亦非一面倒悲觀，有部分網民表示自己在6月初裸辭，「send 咗15分cv，in咗4份，4份都請」，現在已經順利返新工，並直言「其實唔係想像中咁差」，認為雖然自己學歷不高，但勝在「經驗搭夠」，強調搵工難易度「主要睇你做邊行」。

另外，有網民亦指自己「5月尾開始搵工，6月已有offer」，甚至有做設計的網民分享自身經驗，稱「上年5月裸辭，2個星期後搵到工」，有網民分析，指求職難易度取決於行業，如果是「每年持續十幾%增長嘅行業應該唔難搵工」，可見只要經驗充足，配合相關行業需求，裸辭後尋找新機遇也未必如想像中絕望。

精神健康為先！網民力撐裸辭：「開心係最緊要」

儘管求職市道充滿變數，但絕大多數網民都力挺樓主當初的決定，認為「精神健康重要過其他嘢」。不少留言鼓勵樓主先好好休息，直指「如果返工搞到精神極度痛苦，咁一定要裸辭都冇辦法，千祈唔好搞個精神病出嚟」，並安慰樓主「喊已經同你講緊你個心需要被照顧被看見」。

有網民建議樓主如果經濟許可，可以考慮先做兼職或炒散維持基本收入，甚至趁機發展其他興趣或轉型。樓主亦在回覆中派定心丸，透露自己的積蓄尚算足夠支撐一年半載，現階段會專注尋找新方向。

來源：Threads

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