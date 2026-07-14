DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮

DSE（中學文憑試）明日（15日）放榜，莘莘學子難免感到焦慮迷茫，有網民在社交平台發問：「當年讀書好勁嘅人，而家過成點？」這一直擊靈魂的問題引起了極大迴響，到底當年的學霸們，是否都走上了人生巔峰？還是被社會的鐵拳打回原形？大量網民的分享了昔日學霸現時的狀況，眾多活生生的真實事例盡顯人生百態，引人反思。

學霸勝利組：憑知識改變命運 或成社會棟樑

從網民的分享中，不少當年的高材生，確實憑藉優異成績取得了人生的「VIP通行證」，過著令人羨慕或極具意義的生活。有網民分享自己當年是傳統名校長期全級前十名，1999年高考奪得3A，順利入讀港大法律系，二十多年後的今天，已經是一家擁有二十多名員工、八個律師的律師樓老闆。樓主聽罷也不禁驚呼：「大佬你當年係點樣讀書？...勁到癲！」

除了名利雙收，也有學霸將知識化作救人的力量，有網民憶述一位中學舊同學：「做咗腦科外科醫生。本來因年代久遠，都唔記得這位同學了，有次聽電台，有病人家屬打上去，感謝某某某醫生救了他親人一命，才記起這位舊同學。」該網民大讚對方「又叻、工作又有意義、收入又好」。

當然，有網民也大爆有學霸過著超乎想像的「反差萌」生活：「94年會考6A，做咗衛生署首席藥劑師...有次喺長洲見到佢，成個電車男咁一個行過」。

意想不到的轉折：放下世俗標準 快樂比成就重要？

讀書叻是否就等於要做高官鉅賈？從網民分享中答案肯定是「未必」，許多學霸在人生十字路口，選擇了截然不同的風景，追求心靈上的富足。有一位神級學霸的經歷簡直令樓主直呼是「小說劇情」，該學霸網民分享道：「小學每年全級前五，band 1中學會考文科第一名，之後去英國讀預科、大學、碩士，碩士畢業入咗想做嘅行業（藝術）...而家喺加州讀緊博士，一路讀書一路教書賺錢，得閒跑步攀石追星，帶住隻貓喺度過得好X爽。」

有學霸選擇出國尋夢，也有人為了親情放慢腳步，一位中學一直名列前茅、港大 Double Degree First Hon（一級榮譽）、早稻田大學GPA爆四的高材生分享，自己廿幾歲時曾因人工不及成績差的同學而自卑，但30歲開始心態轉變：「兩年前阿爸突然末期癌症，因為我份工唔chur，反而日日可以照顧佢，處理身後事...雖然搵錢唔多，但做到鐘意嘅工作...身心健康，就覺得好開心。」

中大尖子揸巴士：「你起跑線係點，你中間跑得快唔快，唔重要」

有網民更形容自己的5A狀元老友是「現代莊子」，「瀟灑豁達，享受生活，啱啱先讀多個心理學MA，為興趣不為功利」。

另外，有中大一級榮譽畢業的網民更表示，因為不喜歡困身，選擇做兼職巴士車長，他豁達地表示：「你起跑線係點，你中間跑得快唔快，唔重要，最重要係搵到適合你既終點。」享受著月入兩萬多、「日日收住錢遊車河」的自在人生。

殘酷現實：入錯科、遇無常 成績無法抵禦人生風雨！

不過，人生劇本往往比小說更曲折，高分從來不是免疫人生挫折的疫苗，有時候，現實的殘酷甚至帶著幾分諷刺。有網民無奈分享了被神級學霸「走數」的荒謬經歷：「DSE 5**嗰個要問我借錢，仲要唔還」，令樓主也不禁搖頭感嘆「人善被狗欺」。有網民雖然學歷亮眼，卻在職場觸礁：「滑鐵盧大學碩士畢業，但幾年都搵唔到工...得罪好多香港人，最後返咗香港，依家唔知點。」

有不少網民更感慨當年的選擇改變了一生：「考AL真係有血有淚，要好勤力和天份先拎到好成績。可惜既係自己有成績，但入錯科，而家只可以做平平凡凡既打工仔。」

但最令人唏噓的，莫過於被命運狠狠擊倒的學霸：「Band 1 年年全級第一果個，而家有精神問題出唔到街，做唔到嘢。」有網民亦提到當年會考 7A、大學一級榮譽畢業兼讀完碩士，後來選擇做生了三個小朋友的全職師奶。本以為人生順風順水，結果娘家屋苑遭遇世紀大火，令她直言「從此我個心多咗個大窿」，更表示雖然自問智慧還在，但世事不由人控制，「無力感好重」。

留言中最令人惋惜的是，有網民分享一位中一到中六都考第一的男同學，大家都在期待他成為狀元，結果他卻缺席了放榜，後來大家才知道，他因為癌症已經離開了人世。

網民：高分非金牌 你是你本身的傳奇

帖文啟發不少網民反思人生，有網民說，讀書雖然能給你一張入場券去入讀專業學系、過安穩生活，但「投身職場後唔會再有人關注你以前考咩成績，工作態度同 soft skills 緊要好多」。成績表上的分數，決定了你十幾歲時能去哪間學校；但往後幾十年的人生走向，終究還是取決於個人的選擇、際遇，以及面對逆境時的心態。

有網民更在留言區分享了歌手方皓玟《你是你本身的傳奇》的MV連結，並留下了一段觸動人心的感言，為這場關於人生與分數的討論作了最溫暖的作結：

「唔知點解見到呢個post就諗起呢首歌...讀到書，讀唔到書，做社蓄，又或做老闆都好，今時今日仲係生存緊已經好出色，我哋大家都係自己人生嘅勝利者。」

來源：har_har_ribe＠Threads

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