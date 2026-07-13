出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮

中學文憑試（DSE）本周三（15日）放榜前夕，一名曾經歷抑鬱休學、數度徘徊在深淵邊緣的20歲應屆DSE女考生，在網上發布逾千字「人生回顧」的帖文，震撼網絡。她道出自己從出生至今猶如「地獄開局」的悲慘經歷，面對貧窮、家暴、校園欺凌以及重男輕女的不公待遇，她依然展現出驚人的生命力，更靠自學實現人生大逆襲，不但考獲日文N1資格，更獲日本大學的藥劑學取錄，雖最終因經濟問題留學夢破滅，其不凡經歷已獲大量網民留言心痛與打氣。

公屋基層開局：母17歲生她、被當人球、確診SEN與家暴陰影

這名女生的人生從一開始就充滿挑戰，她在帖文中以一句「0歲：老母17歲，老豆3X有咗我，基層開局」揭開序幕。她透露，1歲時由東涌搬到港島住公屋，2歲時更因父母無力撫養，帶著他們去太古城求人收養，險些被直接遺棄在房署，幸好撞見姑姐姑媽，才免於入住兒童之家。3歲時，她被確診患有過度活躍症（ADHD）及自閉症（ASD）。4歲時她與2歲弟弟爭玩具打交，更因此留下一條疤，有網民笑問為何4歲會打輸給2歲，她無奈道：「冇計，我有良知。」

她又解釋當年醫生能及時發現她患有過度活躍症及自閉症，是因為「我姑媽係做特殊教育，所以應該係佢同training嗰邊講，一開頭應該淨係畀ADHD嘅診斷同語言遲緩」，有育有SEN（特殊教育需要）兒童的家長留言感嘆自己兒子不珍惜學習機會，大讚樓主：「你好乖，一定係一塊寶玉，上天要慢慢雕琢你。」樓主未有自傲，反而溫柔回應：「冇事嘅，我諗佢都係要搵到自己發光發亮嘅地方，祝你哋一切順利！」對於有網民分析她過去易被欺凌可能與ASD的社交障礙有關，她坦然面對：「我冇特別check，但我喺學校以外係識到朋友，返工都無咩問題......就當自己有啲唔同。」

每日$50：飯＋車錢

在成長過程中，貧窮與家庭暴力如影隨形，9歲的她開始意識到階級差距，「羨慕人哋可以去補習、課外活動，自己放學淨係可以搭校巴返屋企」。11歲時因不想上學，「畀屋企人打到Ｘ街」。12歲考入Band 2頭的中學，每日的零用錢僅得50元。面對網民驚訝「50蚊點會（食）飯都食唔飽」，她直言：「我嗰50蚊就係飯＋車錢，日日都係碟頭飯，菜都冇條。」

荒謬家庭惹公憤：17歲產女竟斥愛女「係雞」

最讓網民感到氣憤與不解的，是其父母對待親生骨肉的荒謬態度，樓主提到，15歲時確診抑鬱症入院半年，期間結交了男朋友，竟「畀老母話我係雞，從此冇聯絡」。

這句出自母親之口、極具侮辱性的指控激起不少網民怒火，紛紛為女事主感到心痛，有人點出當中的荒謬：「老母17歲生女仲好話自己女係雞...？」直言其身不正卻去侮辱女兒，有網民亦留言看透其父母本質：「老豆老母係咪都好mk，mk佬配mk妹......」，有網民更慨嘆：「唔想洗錢養大仔女嘅可以唔生」，又有網民大罵：「一個公屋Ｘ街老豆累全家」。面對有網民的戲謔式建議「搵多啲錢然後趕絕你高堂」，著她去父母公司做老闆報復，樓主只能無奈道出一個更荒謬的事實：「佢哋冇返工。」

學校無情打壓？控訴遭訓導主任困醫療室逼退學

除了家庭，學校似乎亦未能成為她的避風港，她表示，自13歲起遭受嚴重的校園欺凌，15歲遇上疫情上網課，「日日只可以屈喺屋企聽屋企人鬧交，為咗錢同唔使留喺屋企出去搵工」，同年確診抑鬱症並入院半年。

而令她氣憤的是，即使她最終努力地考到全級頭60名，學校卻以出席率不足為由要求她留班。她在帖文中控訴道，當她嘗試寫醫生紙要求出席率調適時，卻遭到校方極度不合理的對待：「每次返到學校訓導主任以我長缺為由，困我喺醫療室唔俾我上堂......年尾訓導主任同社工困我喺社工室，喺冇家長嘅情況下逼我簽名轉校。」她19歲時甚至被逼得「喺學校喊到Ｘ街」，因無家長接送，最終「解鎖成就搭校長架車」。這段經歷讓網民群情洶湧，不少留言直斥「呢種做法是違反教育條例」，樓主透露該校為「港島東、基督教學校、學校名有人名」。

自學考獲N1 獲日藥劑學取錄 家人資源傾斜細佬失留學夢

命運的作弄未有停止，經歷三次中四、轉校再被欺凌後，18歲的她本已獲得日本大學藥劑學的取錄，打算中學畢業後赴日留學。不過，家中資源卻完全傾斜在弟弟身上。她發現弟弟中學時的零用錢是她的四倍，弟弟做「太空人」（入讀HKU SPACE）因沒有申請學貸，家人竟「用晒積蓄供佢讀書」。有網民好心建議「你應該比你細佬讀書先」，她苦笑回應：「佢（指細佬）high dip year 1就畀人踢出校」。有網民提議她申請日本文化協會的獎學金，她絕望表示，學位需讀6年，獎學金只夠兩年開支，「同埋而家屋企人退晒休，唔夠存款同年收入資格」，令她徹底失去赴日留學的機會。

儘管身處絕境，樓主並未放棄自我增值，憑著十年自學成功考獲日語能力試最高級別的N1資格。這項成就震驚了不少網民，紛紛留言大讚她極具語言天份，更有網民即場「報名」請她開班教授日文，樓主亦積極回應表示正向這方面發展。

網民群起聲援 女事主：盼「重刷首抽」為自己而活

這位應屆DSE女生的自述長文發布後，引起極大迴響，面對如此荒謬的人生，有網民感嘆這簡直像人生模擬遊戲，樓主幽默又心酸地回應：「我都希望係，噉（咁）我就可以重刷首抽到富裕開局」。有網民分享自己同為地獄開局，中學一個月零用得$100，在學校受傷連頭都起瘤，校長打給家長都無人理，「最後等到放學自行返屋企，返咗屋企都冇人理我」，樓主亦窩心回應：「辛苦你，希望你未來順利！」有同樣受原生家庭苛待的網民大吐苦水，指被老父抱怨不請食飯，樓主亦以過來人身分互相取暖：「辛苦你，我屋企都係咁，記得唔好畀老豆知搵到幾多錢」。

有獨立後的網民則留言勉勵她：「逃離原生家庭，無嘢重要得過你自己。」有患病的過來人亦以英文留言勉勵她：「I have ADHD + Bipolar type 1... I have now graduated from master's in philosophy... mental illness is not the worst in the world... you will overcome it（我有ADHD和躁鬱症...但我現在哲學碩士畢業了...精神疾病不是世界末日，你會克服它的）」。

絕望與希望的拉扯：只求活好每一日

面對網民問及這悲慘人生是怎樣走過來，樓主的回答展現出無比的韌性與骨氣：「唔擺到目標咁長遠，只係活好每一日，要畀對我唔好嘅人你哋嘅計劃失敗咗。」

DSE放榜在即，這位女生字裡行間仍對前景保持樂觀：「any肥，留個小紀錄，希望dse放榜後仲有得回顧」，在留言中，有面對DSE放榜崩潰的考生顯得絕望：「我都話想登出囉，做咩要我規劃一個根本唔會望到嘅未來，我連放榜嗰日都唔會堅持到。」這位曾經歷抑鬱休學、數度徘徊在深淵邊緣的女事主，反過來溫柔而豁達地勸慰對方：「冇嘢嘅，可能有驚喜呢～」。正如不少網民所言，無論今次DSE考試成績如何，這位20歲女生在人生這張考卷上，已經用堅強與不屈，寫下了令人敬佩的滿分答案。

來源：Threads

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