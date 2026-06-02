18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮

一名年僅18歲、應屆DSE重考生昨日（1日）在網上發帖，高調宣稱自己的人生目標：「18歲立志做專業保安」，豪言「行少50年彎路」，引發網民熱議。

18歲立志做保安引熱議：是躺平還是看透？

樓主隨帖文上載相片，證明做保安的決心，相中，他似乎正在上課，桌上放著一本由「香港人力資源有限公司」開辦的「QASRS基礎保安訓練證書課程（資歷架構第一級）」的筆記，旁邊還有一支筆和一瓶樽裝茶，充滿了上課的即視感。

翻看樓主過往的帖文，在今年4月，他曾熱血地寫下：「經歷完retake折磨之後真係有感悟」，「人生嘅意義就係看透世界嘅荒謬，然後努力證明自己有能力戰勝佢」。

他誓言要戰勝世界中的種種荒謬，例如挑戰「dse垃圾制度」、學習理財達至財務自由、挑戰高樓價，「要我做社畜？我要學識理財、財自，我要做freelance；樓價貴？我要買得起；香港廢？我要移到民。」短短數月，他似乎已選定了一條戰勝人間荒謬的跑道。

網民讚「人間清醒」 有人亦DSE後入行

帖文引發熱烈迴響，反應兩極，不少網民對樓主的決定表示讚賞，認為他「醒目」、「有遠見」，有網民更稱「如果我18歲好似你咁識諗就好了」。

一位從事設計30年的網民表示，自己在疫情後也轉行做保安，並不覺得是「彎路」，反而成家立室，做了想做的事。有年輕網民亦表示自己DSE後也入行，並上載了一張保安人員許可證的相片，與樓主互相呼應。

有網民亦上載了一張有趣截圖，內容是有「負債累累」的人問如何提升財運，得到的建議是「保安牌最啱佢」，可見保安牌在部分人心中的「神聖」地位。有網民則上載自己的保安人員許可證，證件疊在大學學生證之上，並留言「IT手足必備證件」，戲稱保安牌是高學歷人士的終極「安全網」，引來一片笑聲。

網民憂浪費青春：你女朋友睇得起你？

不過，並非所有網民都認同樓主的選擇。有人直言這是「行少50年彎路，但浪費50年青春」，也有人實際地提問：「做保安？你女朋友睇得起你先算？」。

有網民亦提醒他，保安行業將面臨外勞競爭，「依家做保安都並唔係咁容易」。

樓主淡定回應： 「返工都係浪費青春」

面對網民的各種意見，樓主都逐一回應，對於「浪費青春」的質疑，他灑脫地回應：「返工都係浪費青春」。當被問及是否放棄改變世界時，他坦言：「可惜以我能力返其他工都唔會改變到世界」。

至於感情問題，他則表示「唔洗擔心，我冇女朋友」，輕鬆化解尷尬。對於保安行業將面臨外勞競爭的問題，他則坦言：「入緊外勞咪代表缺人。」反映行業有大把空缺，不愁無工做。

樓主透露「排緊」公屋：月入兩萬也「夠洗」

在金錢方面，樓主似乎亦有自己的盤算，當看到一個招聘暑期導師月薪約一萬五千元的廣告時，他馬上比較：「做25日保安都萬七」。有網民提到月入可達三萬，他則保守地回應「應該冇咁多？」，但認同即使月入兩萬也「夠洗」。

從樓主與網民的對答中，可以拼湊出他的部分背景：中三開始每月已有六千元零用錢，去年中學畢業。對於未來，他似乎已有規劃，即使全職保安難以申請公屋，他也表示「咁繼續住我屋企」，而對於公屋申請，他亦透露正在「排緊」。

對於大讚他「醒目，吊打身邊同齡人」的網民，樓主只是淡然地表示：「每個人想要嘅嘢都唔同，冇話吊唔吊打。」

來源：Threads

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