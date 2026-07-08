福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮

深圳控煙辦上月（6月）13日起，在羅湖、文錦渡、蓮塘、皇崗、福田及深圳灣六大陸路口岸展開嚴厲的控煙執法行動，有港人近日在社交平台發相發文，以第一身視角直擊深圳福田口岸外圍嚴打違例吸煙的實況，引起大批網民熱烈討論，不少人直呼大快人心。

「福田10號線門口捉食煙」

樓主在剛過去的周日（5日）在福田口岸親歷深圳控煙辦捉違例吸煙人士的實況，他在「深圳大陸吃喝玩樂交流」facebook專頁發帖表示：「福田10號線門口有人捉食煙」，從樓主隨帖文上載的現場相片中可見，三名身穿整齊藍色短袖恤衫制服、頭戴深藍色鴨舌帽的深圳市控煙辦男女職員，正神情嚴肅地在福田地鐵10號線的入口處巡邏。他們將涉嫌在禁煙範圍內違規吸煙的人士逮個正著，違例煙民當場被票控。「藍衫大軍」極為顯眼，展現出雷霆掃蕩的強硬姿態。

網民零同情拍手叫好：行多兩步都唔願

事件曝光後引起熱議，大批網民一面倒留言叫好,不少深受二手煙其害的網民大表心涼，直斥違例者咎由自取：「捉多d就最好，最憎d二手煙」、「啱啦！捉晒班垃圾，仲有邊行邊食個d」。有眼利的網民指出，其實執法地點附近已經設有合法的吸煙空間，批評被罰者純粹是貪圖方便：「旁邊已經有吸煙區啦，行多兩步都唔願。」雖然違例食煙被被罰者身份未明，但有網民乘機嘲諷一些長者隨處食煙的習慣屢勸不聽，現在要「北上破財」。

被質疑真偽 樓主霸氣貼相反擊：「真㗎！」

事件曝光初時，不少網民抱持懷疑態度反問：「大陸捉食煙？」樓主斬釘截鐵回覆：「是」。有網民仍不相信疑惑道：「係咪拍緊宣傳片？」樓主隨即親身解畫：「唔係啦」更再提醒未有留意新聞的人士：「真㗎！早兩個禮拜前先捉過，新聞都有報，今日又捉。」有網民甚至質疑執法地點：「呢度都唔太似福田」，樓主馬上再拋出一張現場另一角度照片證明是地鐵站入口反擊：「咁會晤會好啲，係福田10號線入口」，以最強力的直擊證據證明事件千真萬確。

當被網民問及「罰幾多？」時，樓主透露：「好似500蚊」。根據《深圳經濟特區控制吸煙條例》，在禁止吸煙場所吸煙，將面臨人民幣50至500元的罰款。面對高額罰款，有網民以戲謔口吻嘲諷被斷正的違規煙民：「500元啫，豪畀佢」、「我覺得很可笑，我交錢不就行了嗎」，有網民甚至建議應該將罰款再大幅提高。

非單一事件！網民齊證各口岸嚴打：「實行咗架喇」

網民對深圳當局強硬執法控煙一面倒叫好，同時亦有不少網民證實，樓主今次目睹在「福田10號線門口」捉食煙絕非單一事件，深圳各處已開始嚴打：「（福田）4號線都一樣有人捉食煙！」。有少數網民仍不相信表示「深圳邊會有人捉食煙，我都未見過」，但隨即被其他人反駁：「實行咗架喇」。

有網民更點出執法關鍵：「這個應該是捉公共交通出入口5米範圍禁煙」，網民們亦紛紛表示這已是公開的資訊：「早兩星期前，報紙賣曬啦各口岸捉食煙」、「所有過境口岸已經實施無煙區域，咁都唔知就抵罰！」。

深圳6大口岸嚴查違法吸煙 「灰色地帶」已納入禁煙範圍

事實上，深圳市近年來的禁煙力度堪稱全國前列，有「全國控煙標杆」的美譽。上月(6月)13日，深圳市已宣布，在羅湖、福田、蓮塘、皇崗、深圳灣及文錦渡這六大客流量較大的陸路口岸，展開嚴厲的的控煙執法行動。

當局不僅將以往被視為「灰色地帶」的口岸公共廁所、架空層、有蓋行人路、風雨連廊及地鐵出入口、巴士站等列為執法重點區域，更經過專業測量，將頂部遮蔽且四周封閉總面積超過百分之五十的半開放空間，正式劃為禁煙場所，包括：福田口岸「遮蔭廣場」、羅湖口岸「架空公共空間」、蓮塘口岸「商業城架空公共空間」等。

官方強調，今次行動將採取 「不打招呼、公開報道、以案說法」 的強硬突擊手段，執法人員會隨時在口岸範圍內巡查，煙民千萬不要心存僥倖。

深圳禁煙規則全面睇

為免誤墮法網，北上消遣的港人宜清楚了解深圳的禁煙規定：

室內公共場所全面禁煙：所有室內公共場所、工作場所、公共交通工具內均嚴禁吸煙。

特定室外區域亦禁煙：包括巴士站、地鐵出入口、高鐵及火車站台、等候隊伍所在區域等，均屬禁煙範圍。

口岸範圍大部分禁煙：羅湖、文錦渡、皇崗、深圳灣、福田口岸均為全區域禁煙，不設吸煙點；蓮塘口岸及高鐵西九龍口岸則僅於指定吸煙點可吸煙。

電子煙同樣禁止：深圳的控煙條例已將電子煙納入管制範圍，在禁煙場所吸食電子煙同樣違法。

違例吸煙罰則：最高罰款人民幣$500

根據《深圳經濟特區控制吸煙條例》，在禁止吸煙場所吸煙，將面臨以下罰則：

一般違例：罰款50元人民幣（約58港元），並當場收繳。

拒不改正：罰款200元人民幣（約230港元）。

阻礙執法等嚴重情形：罰款500元人民幣（約577港元）。

來源：深圳大陸吃喝玩樂交流＠facebook

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