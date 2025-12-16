Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

反吸煙大絕︱羅湖商場設智能設備 廁格抽煙玻璃秒變透明︱有片

即時中國
更新時間：10:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：09:15 2025-12-16 HKT

內地不少煙民即使在禁煙空間，仍會犯禁吸煙。深圳羅湖有商場引入智能裝置，如民眾躲在廁格內犯規吸煙，廁門磨砂玻璃會秒變透明。新設備在網上大獲好評，民眾紛要求全國推廣。

網民大讚促全國推廣

據深視新聞報道，14日有多名網民發帖，指深圳羅湖有商場設有智能廁所，如廁者在廁格內若違規吸煙，門口的電調光玻璃會立即由磨砂變為透明，正在「辦大事」的煙民，便會像動物園動物般被門外看光光。

羅湖水貝有商場設智能裝置，在廁格違規吸煙玻璃會變透明。小紅書
羅湖水貝有商場設智能裝置，在廁格違規吸煙玻璃會變透明。小紅書
羅湖水貝有商場設智能裝置，在廁格違規吸煙玻璃會變透明。小紅書
羅湖水貝有商場設智能裝置，在廁格違規吸煙玻璃會變透明。小紅書
羅湖水貝有商場設智能裝置，在廁格違規吸煙玻璃會變透明。小紅書
羅湖水貝有商場設智能裝置，在廁格違規吸煙玻璃會變透明。小紅書

相關新聞：缺德男吸煙︱網傳大連海洋館白鯨噴水淋頭 網民大讚： 滅火鯨︱有片

門外貼有警示

報道指，經查證，設有感煙透明玻璃廁所的，是羅湖水貝國際中心和水貝金座大廈。

現場所見，涉事廁所的隔間門板中部嵌有一長方形的電控調光玻璃。該玻璃在日常呈乳白色磨砂狀，當內置煙感裝置檢測到煙霧時，會自動通電變為透明狀態。門板顯著位置張貼有「吸煙觸發透明模式」的警示標識。

據介紹，這款特殊裝置於今年8月投入使用。此前，不少吸煙者常躲在隔間內吸煙，給管理工作帶來極大難度。商場方回應記者稱，為解決這一治理痛點，商場便引入了這套智能玻璃門裝置。

網民紛紛大讚商場善用科技，有力阻嚇缺德煙民，希望全國推廣，保護民眾在如廁時不會被逼吸二手煙。

