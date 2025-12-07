缺德男吸煙︱網傳大連海洋館白鯨噴水淋頭 網民大讚： 滅火鯨︱有片
更新時間：22:06 2025-12-07 HKT
發佈時間：22:06 2025-12-07 HKT
發佈時間：22:06 2025-12-07 HKT
許多場所都明文規定禁止吸煙，惟仍有不少缺德人無視規定。近日，內地紅星新聞報道，大連某海洋館內，一名男遊客即使面對職員勸阻，仍在場內執意吸煙。最終要由水池中的一條白鯨「出口滅火」。
據網上流出影片所見，事發時一名男遊客在水池旁點起香煙，一名女工作人員見狀即時上前勸阻，惟男子仍未接納，繼續吸煙。隨後，一條名為「石榴」的白鯨從其背後水池中躍起和噴出水柱，澆滅香煙並淋濕男子，引發游客圍觀。
事後無數網民大讚白鯨，更戲稱白鯨為「滅火鯨」「正義小衛士」，甚至有網民代白鯨「發聲」：「這裡是我管。」4月份，大連一間海洋館亦有一次白鯨示範滅火的影片在網上流出，當時證實是消防演練。由於官方未有回應事件，故有網民質疑影片是否擺拍。
