北上注意｜深圳六大口岸嚴打二手煙 羅湖福田蓮塘架空層全面禁煙

不少煙民習慣在出境前或入境後，即時在口岸外「吞雲吐霧」，令各大口岸長期淪為二手煙重災區。為改善通關環境，深圳市控煙辦宣布，由今日（13日）起將在深圳客流量最高的六大陸路口岸展開控煙執法「車輪戰」，嚴打違法吸煙行為，最高可被罰款500元人民幣。經過專業測繪，福田口岸遮蔭廣場、羅湖及蓮塘口岸的架空公共空間等「灰色地帶」，已被明確劃入禁煙紅線。

網民怨淪「二手煙迷宮」

深圳是全國最大的口岸城市。截至今年5月初，經深圳各口岸出入境的人員已突破1億人次，日均客流達82.5萬人次，居全國之冠。然而，這個龐大的客流樞紐卻長期被煙味圍困。社交平台上充斥着投訴口岸二手煙的帖文，有網民形容部分口岸是「巨大的二手煙迷宮」，過關出入口兩旁常有吸煙者「列隊」，路人被迫硬食二手煙。

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福田口岸廣場禁煙區違規吸煙嚴重。 南方都市報

嚴打廁所、連廊等重災區

為此，深圳市控煙辦表示，從6月13日起，將針對羅湖、文錦渡、蓮塘、皇崗、福田及深圳灣六大陸路口岸展開「車輪戰」執法。執法人員將採取「不打招呼、公開報道」的方式，重點突擊口岸的公共廁所、架空層、風雨連廊、地鐵出入口及巴士站台等違法吸煙「重災區」。

根據深圳特區控煙條例，所有室內公共場所全面禁煙，而「頂部遮蔽且四周封閉總面積達百分之五十以上的建築物」亦屬於室內空間。經第三方專業測繪證實，福田口岸遮蔭廣場、羅湖口岸架空公共空間，以及蓮塘口岸商業城架空公共空間，其封閉面積均超過50%，故正式被明確劃入法定禁煙場所。

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微信小程序可實時舉報

當局提醒過關旅客，深圳絕非隨意吸煙的「法外之地」。在禁煙區違法吸煙，將面臨50至500元人民幣的罰款。此外，深圳已開發「別抽啦」微信小程序，市民及旅客可利用手機實時投訴違法吸煙行為，後台將有專人跟進並轉介執法人員處置。