香港手製點心註定式微？半夜2點開工企全日 年輕師傅爆「大佬」月薪竟得這數字｜Juicy叮

有網民在社交平台發文，感嘆香港手製點心行業正步向式微：「香港做點心既人青黃不接，因為後生仔唔會願意2點起身、4點翻（返）工......」，帖文觸動不少網民共鳴，有不少行內點心師傅亦留言大談夕陽行業的辛酸，包括「辛」金比例等掀起熱議。

樓主身受其害：拎最低工資周身痛

樓主在帖文中除了感嘆點心業，亦大方分享自己身處珠寶行業的辛酸，樓主負責在珠寶廠做揀石（stone sorting）工作，直言同樣面臨斷層危機：「有新人嫌辛苦嫌人工低唔願入行，舊人又慢慢陸續退休。」樓主自言是因為熱愛才入行，但現實卻是骨感的：「拎住最低工資，趴係檯上睇同砂糖差唔多大小既石，做8個鐘，一星期已經周身痛，吃力不討好。」

年輕點心師傅現身說法：越高人工一定做到死

帖文引來一位年輕點心師傅的網民留言解答，他坦言現時越來越少新血入行，全因工作條件太過苛刻：「真係太早起身，同埋長期都要喺度企，冇停手！同埋都會有機會俾啲老師傅鬧，受唔到咁多氣。」

他更道出廚房如戰場的壓迫感，一人請假隨時引發骨牌效應：「同埋如果你一射波（請病假）就要做埋你嗰份嘅時候，基本上第二日都可以唔使返工」。他指行內最少要工作10小時以上，但「食飯時間就係朝頭早半個鐘、下晝半個鐘」。當被網民問到點解不分上下兩更時，他無奈道出業界現實：「因為香港人工太貴，所以淨係會得一更，同埋從以前開始都係咁。」

被問到做點心的最大挑戰，他直指體力消耗極大：「真係好熱，同埋真係要全身都郁行嚟行去，加隻手都唔會停」。有網民認真請教，若把點心在辦公時間製作再冷藏會否影響品質？他專業地回應：「手工點心唔會落防腐劑」，始終是即日製作、即日買最鮮味。

他更踢爆行業的「辛」金比例，雖然學徒起薪有兩萬多，但「越高人工就一定做到死」，即使捱到升做「大佬」（點心主管），人工亦不算高，只有大約3萬至3.5萬左右。面對老師傅相繼退休，他直言香港點心文化正逐漸失傳，因此這位網民已經自立門戶開設點心教育公司，走入學校推廣。他的熱誠打動了無數網民，不少人在帖文中紛紛留言大讚「勁有心」、「香港人不能沒有點心」，甚至有網民瘋狂追問七月份的課程時間表，連家教會及公司活動都留言邀請他開班，希望手作點心不會太快絕跡。

廚房地獄與「老屎忽」文化：行內人親揭暗黑血淚史

除了這位年輕師傅，帖文更炸出大批曾入行或身邊有親友做點心的網民，揭露更深層的辛酸，有網民大爆父親的「非人生活」：「我老豆係點心師傅，三點就返工......佢對手因為搓麵粉所以超厚超硬超多枕，鐵沙掌咁！廚房蒸點心長期都好Ｘ熱，所以每日都焗到個人都酸臭埋，有時做油炸位會彈到成手傷哂。」

曾在知名連鎖店做學徒的網民亦大吐苦水，指商用點心要求「又快又靚」，「流水線生產，個個工位都要企，係練得一身好本領但太辛苦，體力跟唔上」，甚至有網民憶述1994年讀酒店管理時的實習經歷，半夜2點由屯門入金鐘，「仲要企喺度包點心企5，6個鐘」，直言幸好當時年輕捱得過，但畢業後亦堅決不入行。

薪酬與付出嚴重脫節 網民：重賞之下必有勇夫

至於網民最詬病的「老屎忽」文化，更被前學徒們連環踢爆，有20年前做學徒的網民憶述當年的暗黑衛生及階級觀念：「睇住啲老師傅成盤鳳爪跌哂落地，都拎返上嚟執入蒸籠。跟住啲大佬食飯又點心又加餸，你就同另外啲細既食蒸蛋同青菜。呢啲垃圾文化真係襯早88（拜拜）」。另一位前學徒亦怒轟師傅一味只識鬧人：「垃圾文化，樣樣都Ｘ，仲成Ｘ日上深圳叫雞。」

對於傳統行業無人入行，大部分網民都認為「人工低、工時長、受氣」才是致命傷：「出埋啲Ｘ人工就怪人地唔肯捱」、「你呢個條件出，唔好話80k，你出50k...實際呢個workload人工仲衰過保安，真係你老母都唔做」，認為重賞之下必有勇夫，歸根究底是資方不願提高待遇。

轉型自救？網民倡推「夜茶」文化

面對青黃不接的死局，有不少網民提出破格建議，認為與其逼人半夜起身，不如改變香港人的飲茶習慣：「其實點心只能夠朝頭早賣，所以要半夜返工呢樣嘢根本就錯哂......不如快啲改咗個文化做放工食點心咁咪好。」事實上，不少年輕一代的網民都紛紛留言響應表示喜歡飲夜茶，有網民甚至翻查歷史，指戰前香港的「夜茶」配歌壇文化曾經非常繁盛，當時有平喉四大天王在知名茶樓獻唱，呼籲「夜茶應該要文藝復興」。

時代巨輪不斷向前，除了點心和珠寶，網民還數出了淡水魚檔、洋服裁縫、傳統麵包師傅等行業正在消失。當「捱苦」不再是這個年代的唯一出路，傳統行業若果堅持不改革薪酬福利與工作環境，或許正如網民所言，最後也只能無奈地被工廠「預製菜」與時代所淘汰。

來源：Threads＠aries0seira、bigma_dimsum