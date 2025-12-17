北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮

港人北上飲茶已蔚然成風，有本港網民在社交平台貼出在深圳一間酒樓飲茶的單據，雖僅99元人民幣（約港幣109元），但樓主卻對當中一碟山竹牛肉有意見，他食後僅留「4字食評」，意外地引發網絡關於港深點心的大比拼，掀起網民熱議。

有網民近日在「深圳大陸吃喝玩樂交流」FB專頁發帖發相，分享到深圳寶安南路一間酒樓飲茶的經歷，從該網民上載的相片可見，他與友人一行兩人，點了三款點心。

根據收據，他們點了「鮮竹果皮牛肉球」、「肉碎韭菜香煎餃」及「菜遠淮山咸骨粥」，加上每位7元人民幣（約港幣7.7元）的茶位，盛惠99元人民幣（約港幣109元）。

一碟山竹牛肉成導火線

事主亦分享了三款點心的實況照片，其中一碟是四隻半月形的「肉碎韭菜香煎餃」，餃皮煎得金黃，微微透出內裡的綠色韭菜，底下墊著一張印有外文的吸油紙；後方則是一碗已吃了一半的「菜遠淮山咸骨粥」，從相片看粥面只有數點青綠「菜遠」。

而另一張相片則是主角「鮮竹果皮牛肉球」，四粒碩大的牛肉球放在一個雅緻的方形木盒中上枱，下面墊著幾片腐皮，碟中還有一小撮西蘭花作點綴。儘管擺盤精美，但似乎味道未如人意，事主在帖文中僅以一句「山竹牛肉完全失望，99元」作結，當中對該牛肉球點心僅以「完全失望」作4字食評，失望之情溢於言表。

飲茶始終香港優勝？網民：港點心真係世界級

帖文一出掀起熱議，有網民表示深有同感，指涉事酒樓「D 野勁唔好食......又唔平」，不過，有食客則認為該酒樓雖然價錢貴，但「點心同茶嘅質素唔錯，環境好好」，只是未必及得上香港頂級水準。

網民討論迅即演變為一場關於香港和內地飲茶比拼的論戰，這場大對決的意見兩極，不少留言力撐香港，認為「飲茶始終香港比較優勝」、「香港點心真係世界級冇必要返大陸食」。有網民更指，99元人民幣這個價錢「完全唔平，香港都食到」，認為計搭車錢及時間，性價比不高。

各花入各眼？網民：事主可能「食唔慣」

不過，亦有網民提出不同看法，有人認為只是事主「叫的呢幾樣...係唔掂的」，並推薦了蝦餃、燒賣等其他點心，更有網民為牛肉球「平反」，指出內地的牛肉球「差唔多用全牛」，與香港習慣混入豬肉和鬆肉粉的做法不同，口感較「死實實」，因此可能是事主「食唔慣」。

此外，亦有網民建議，要品嚐高質素點心應「上廣州喇」，該網民以個人經驗指出：「深圳飲茶性價比麻麻，蒸點隨時貴過香港，但炒粉米飯及小菜又好抵食」，並總結道：「飲茶去廣州順德飲就可以試下，深圳食其他美食就可以，飲茶香港飲吧」，但有其他網民馬上留言反駁，認為深圳飲茶不輸香港，選擇款式多而且價廉物美，眾人各花入各眼，令這場由一碟山竹牛肉「4字食評」引爆的網絡論戰，最終並未有壓倒性的結論。