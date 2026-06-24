返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮

一名24歲少女在社交平台發文，沉痛表示自己辛苦多年、「由細儲到大」的24萬港元畢生積蓄，透過二手買賣平台被騙徒呃清光。事件不僅令她身心俱疲，更令她一度失去追夢的動力。帖文引發大量網民共鳴，不少人分享自己被騙的慘痛經歷，並以「過來人」身份送上最真實的鼓勵與警告，直言這是一堂昂貴但重要的「人生課」。

青春與汗水化為烏有：「懷疑自己係咪應該活在當下」

樓主在帖文中表示，這24萬絕對不是一筆輕易得來的數目，「自己中學一畢業就去做兼職，之後後尾做咗兩年嘅全職，係返六休一」。正因為工作極度繁忙，連花錢的時間也沒有，她才能一點一滴儲下這筆巨款。

然而，長期的勞碌讓她「工作到生理和心理都好疲倦」，最終決定轉做兼職。這筆24萬的積蓄，原本是她用來喘息、支撐夢想的後盾，讓她「可以唔使咁急去搵正職」。但騙案的發生，將她人生的步調徹底打亂，令她無奈慨嘆：「而家一切都唔同。」

面對畢生積蓄瞬間蒸發，樓主陷入了深深的自我懷疑。她坦言，看到別人多姿多彩的生活，再看看自己失去一切的戶口，不禁反思：「有陣時都會懷疑自己係咪唔應該因為夢想而儲咁多錢，應該同其他人一樣活在當下會比較好。」

煎熬兩個月：抑鬱到憤怒 求生日前能「放低」

事件發生至今大約兩個月，樓主經歷了複雜的情緒撕扯，她形容自己的心情：「由感到傷心，慢慢漸變成無奈接受，面對現實。又感到抑鬱，慢慢變成憤怒，以及失去了夢想的。」

她坦言自己已經報案，但也深知社會現實：「呢啲騙案都話好難追得返......啲錢邊有咁易搵得返。」在絕望中，她只能努力自我安慰，告訴自己至少「仲年輕可以再賺返返嚟」，而且慶幸自己「至少冇負債亦都冇其他人誇張」。

儘管如此，這根刺依然深扎在她心裡，她在帖文中，除了「感嘆自己嘅愚蠢」，更是為了「記錄下自己無法忘記人生大事件之一」，她卑微而真摯地許下一個願望：「至少希望係我臨近嘅生日之前可以放低呢件事，唔好成日會諗返起呢件事。」

帖文引發苦主圍爐 樓主痛心回應

帖文引來極大迴響，令人震驚的是，留言區湧現大量「過來人」，揭示了網絡騙案的猖獗，有網民分享了朋友更慘痛的經歷，其朋友在二手平台上被騙走80萬，只能「睇住個電話彈sms出嚟廿萬廿萬咁轉走，阻都阻唔到」，樓主對此回應：「Omg...搵錢搵得咁辛苦咁就冇晒。」

其他網民的經歷同樣觸目驚心，有網民留言：「我2023年出身差唔多一年就俾人呃咗31萬......有接近6成嘅錢係借人，所以跟住嗰年半都還緊錢」；有網民亦表示：「27歲，比人呃咗120萬，慶幸自己冇做傻事，係好辛苦，但最後都叫企得返起身。」這些分享揭示了網絡詐騙的嚴重性，也讓樓主知道自己並非孤單一人。

網民齊鼓勵：「幸好是24歲而不是60歲」

面對樓主的慘況，網民們紛紛送上鼓勵，並將這次經歷比喻為一堂昂貴的人生課：「提自己，幸好是24嵗的24萬，而不是60歲的600萬，相信自己，此24萬買的教訓將來一定幾十倍賺回來！」此番言論獲大量網民認同，並指出年輕就是最大的本錢，這次經歷能讓她避免日後跌入更大的陷阱：「24歲上當好過34，44歲上當啦」。

有少部分網民提出較為苛刻的觀點，認為受騙與智力及貪念有關，直指騙徒「只是拿走跟你智力不配的財富」，但這類刻薄的言論隨即引來其他網民反駁，指「博士都比(畀)人呃啦」，認為現今騙術層出不窮，任何人都有可能成為受害者，不應苛責。

有熱心網民又特意留言，警告樓主提防「二次傷害」：「呢度邊個同你講可以追得返嘅千其唔好信，一定係二次詐騙！」、「喺呢度留言話可以幫你嘅人，都千祈不能相信，萬劫不復」。

來源：Threads