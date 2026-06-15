女士Carousell放售200元嬰兒孭帶  墮假鏈結騙局失130萬鉅款

過去一星期，警方接報至少53宗相關支付連結騙案。其中，一名女士近日在二手購物平台Carousell（旋轉拍賣）以近200港元放售一條嬰兒孭帶，最終竟被騙徒騙走近130萬港元。

警方表示，這名騙徒假冒買家，其後通過WhatsApp與女事主達成交易。其後，騙徒傳送一個假冒 Carousell交易的釣魚網址，女事主不虞有詐，在網頁填寫網上銀行資料，隨後被要求轉賬9,980元以作「驗證」。

警方今日（6月15日）在「守網者」呼籲市民慎防受騙。

第二日，騙徒再假冒銀行客服人員致電女事主 ，聲稱「手把手」教她退回早前驗證的9,980元。實質上，騙徒卻一步步唆擺她調高每日轉賬限額、關掉驗證功能，最後更分兩次將事主戶口內近130萬港元存款轉走。

警方今日（6月15日）在社交專頁「守網者」呼籲市民，如果交易期間收到可疑連結，要求跳轉至第三方外部網站，繼而輸入銀行戶口資料或轉帳資金，必須立刻提高警覺。如有可疑，除向官方機構查詢外，亦可在「守網者」網站（CyberDefender.hk）用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址評估風險。

Carousell。資料圖片