18歲DSE考生被騙失23萬 親述騙徒「潛伏式」手法 網民錯重點熱議驚人身家之謎｜Juicy叮

香港中學文憑試（DSE）筆試今日（4月8日）正式開鑼，一名應屆DSE考生在社交平台發帖透露誤墮騙案，失款高達23萬元，引爆網絡熱議，不少網民對樓主年紀輕輕已擁有巨額儲蓄嘖嘖稱奇。

18歲DSE考生被騙失23萬 親述騙徒「潛伏式」手法 網民錯重點熱議驚人身家之謎↓↓↓↓

有應屆DSE考生今日（8日）在社交平台發帖，一句「18歲被詐騙23萬超過99%香港人」，隨即引爆網絡熱議，帖文在短短12小時內已累積超過14萬次瀏覽。

親述被駭心寒過程：「應該潛伏咗一段時間」

事主在帖文中上載了一張手機銀行應用程式的截圖作為證據，相片中清楚顯示，在即日（4月7日），一筆高達港幣「$228,899」的款項被轉走，紅色的字體標誌著戶口被大幅扣款。

為了解答網民的疑問，樓主其後詳細憶述了整個被騙過程，他表示，事件源於一次瀏覽「外國網上買嘢」的經歷，期間不慎「撳咗條假link」。雖然他當下「睇咗下唔啱心水冇買」，以為沒有交易就安全，但其實手機已「中咗招」。

他解釋，騙徒就是透過那次點擊，在其「大廠android機」的後台「植入咗唔知咩病毒」。更可怕的是，騙徒並無立即行動，而是「應該潛伏咗一段時間」，靜靜地窺視其手機內的所有操作。當有網民問及轉帳時銀行為何沒有認證步驟，他才後知後覺地無奈表示：「部機畀人hack咗 之後先知」，意味著騙徒可能已完全掌握其手機的控制權，從而繞過或攔截了銀行的認證程序。

網民錯重點：點解你咁有錢？

雖然樓主損失慘重，但留言區的風向卻完全走偏，大部分網民的目光都聚焦於其年紀與身家的驚人比例，對於樓主自稱「18歲被詐騙23萬超過99%香港人」的說法，不少人表示認同，有網民更抵死分析：「我確信18歲當中99%人無23萬，所以你既statement應該正確。」

一位網民神總結網民的荒誕留言：「樓主：俾人呃咗20幾萬好sad；留言：樓主咁後生有20幾萬年輕有為。」部分網民留言充滿諷刺意味，例如「有咁多錢比人呃都係成就嚟」、「慘，一成年夠十八歲就要交（智商）稅」。

正義之聲！不滿揶揄態度：「妒忌使人面目全非」

在眾多留言中，更出現了一場「收費追數」的鬧劇，有網民戲謔地開價：「俾5萬我，我可以幫你追番呢23萬」，此言一出，立即引發連鎖效應，其他網民紛紛加入「做爛市」的行列：「平啲，我出4萬」、「我出一萬」、「我做爛市：3萬9900」，價格越叫越低，最後甚至有人開價「1000」，令部分人慨嘆「香港人咁都要做爛市」。

不過，在眾多「錯重點」的留言中，亦不乏正義之聲，對這種揶揄受害者的態度表示不滿，當有網民留下「抵Ｘ死」等惡毒言論時，隨即引來其他人反駁：「你係咪太妒忌人哋呀？雖然就話你冇錢，但你都唔可以咁樣」，有網民亦指出，這種攻擊源於「妒忌使人面目全非」，更有網民為樓主抱不平，直斥「啲詐騙真係好Ｘ街」，認為大家應將矛頭指向騙徒，而非檢討受害者。有網民更貼出「香港人失戀/唔開心必聽錄音」的連結，希望博樓主一笑，希望他不要洩氣影響考試表現。

銀行保安成焦點 銀行人：其實「攔咗好多」

事件亦引發了網民對銀行保安問題的討論，有網民質疑為何騙徒能一次過轉走巨款，「好多銀行正常小額1萬，常用戶口好多5萬，唯獨轉比詐騙永遠冇上限」。不過，一名自稱「銀行人」的網民現身說法，指銀行其實「攔咗好多」可疑交易，但有時反而會「俾人鬧」，並指出「傳統銀行control多好多，所以詐騙出事率最高係虛擬銀行就係咁解」。

目前，事主表示「要考dse留言唔覆住」，專心備戰，有網民建議他「考完DSE盡快報警」。

來源：Threads