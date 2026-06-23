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公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：21:38 2026-06-23 HKT
發佈時間：21:38 2026-06-23 HKT

公屋新型鐵閘的內嵌式鎖頭設計早前在網上引起熱烈討論，不少住戶反映，該款設計令手指無力的獨居長者面臨「開唔到門」甚至有可能被困屋內的窘境。房屋署今日（23日）回覆《星島頭條》表示，深切理解部分長者的難處，並提出具體的上門協助方案。

房署：理解長者不便 承諾上門協助調校

對於網民及住戶的憂慮，房署發言人強調，署方「深切理解部分長者住戶在操作該閘鎖時感到不便」。

為了解決長者住戶的實際困難，房署提出了明確的支援方案，署方呼籲，若住戶遇到操作困難，歡迎隨時聯絡屋邨辦事處或大堂保安員。房署承諾「將安排職員上門，為住戶提供適切的協助」，而具體的跟進措施包括檢查閘鎖運作是否暢順，並會「按需要為閘鎖作適當的調校等」。

房署闢謠：符合消防標準 外面可用鎖匙開啟

除了操作困難，有網民亦憂慮該款鐵閘的消防安全，甚至有網民指「若在室內上鎖，外面用鎖匙也無法開啟」，房署發言人對此澄清，指出有關說法「絕非事實」，住戶無需擔心。

署方解釋，該款閘鎖屬「旋扭式單面鎖」，設計防撬能力高，能有效提升家居安全，而且「完全符合現行消防安全及逃生標準」。

鐵閘設計惹議：長者指力不足怕被困 街坊地拖棍變「開門神器」

事件源於有網民早前在網上發帖求助，指屋邨更換了新款鐵閘，其圓形金屬內嵌式設計的扭掣細小且扁平。使用者必須先用手指用力向內壓，再費力扭動才能開門。樓主擔憂獨居長者因手指乏力，「放完入去再扭有難度」，唯恐他們「入咗屋出唔到」。

該帖文隨後引發極大迴響，不少網民批評設計對長者及體弱人士極不友善。在一片熱議聲中，不少公屋居民發揮「民間智慧」為鐵閘進行神級改造，例如建議噴灑 WD-40 潤滑劑、使用淘寶「開門神器」，甚至有熱心網民將地拖棍切割改造成 T 字型木製手把，剛好卡住鐵閘扭掣，讓長者能用整隻手掌握住輕鬆轉動，一度成為網上熱話。

相關閱讀：公屋新型鐵閘長者難開之苦 手指伸入難發力怕被困屋內 街坊教用地拖棍神級改造

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